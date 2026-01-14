國共論壇即將登場 侯友宜：在對等尊嚴下符合法治、民意

侯友宜表示，一定要符合法治，更要符合台灣的民意，這才是最重要的目標。（圖／報系資料庫）

國共論壇將於1月下旬在北京登場，國民黨高層將前往中國會見中共高官，陸委會主委邱垂正呼籲，不要配合中共統戰，分化台灣內部團結。新北市長侯友宜今（14）日表示，兩岸交流要依照相關規範，在對等、尊嚴的原則下，要符合法治與台灣的民意。

侯友宜表示，兩岸交流有相關條例來規範，包括中華民國的憲法以及兩岸人民關係條例，在對等尊嚴底下，一定要符合法治，更要符合台灣的民意，這才是最重要的目標。

