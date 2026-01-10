國共論壇及鄭習會將啟動？ 鄭麗文︰有進度第一時間報告 不會祕密進行
外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，由副主席蕭旭岑率隊在1月底前往北京。中國國民黨主席鄭麗文今天表示，她就任後感受到對岸相對釋出善意，因此希望兩岸交流活動能積極推展，針對國共論壇及「鄭習會」，有具體進度及結論會第一時間向大家報告，絕不會祕密進行，請大家不須多方揣測。
鄭麗文下午出席國民黨台中市黨部「黨員Reset拓點計畫」活動，會前接受媒體聯訪表示，自從她就任後感受到與對岸交流是暢通的，對方也相對釋出誠意與善意，所以希望兩岸交流活動能開始積極推展，包括大家關心的「鄭習會」，有具體進度及結論會第一時間向大家報告，絕不會祕密進行，不須多方揣測。
她說，目前溝通進度是希望可著手很多對兩岸非常重要的前瞻性議題，如零碳社會、氣候變遷、節能減碳與防災等，而兩岸也共同關心少子化、老年化等「大健康」議題，如何結合AI（人工智慧），可互相學習交流。此外，能源議題及青年、婦女交流等都希望未來能互相對話，甚至在重要議題上有合作可能，共同提出最新解決方案。
鄭麗文提到，相關產品是否有綠色通道銷往中國大陸，及由於兩岸交流受阻，旅遊觀光業面臨困境，台商在中國大陸遇到種種問題都希望國民黨協助，國民黨願為民喉舌，爭取更好待遇，這是努力目標。
此外，鄭麗文表示，國家安全會議不要變成國家不安會議，應積極尋求解決問題的辦法，她上任後重申九二共識、反對台獨，立刻感受對岸也有同樣期待，希望在此基礎上緩和兩岸兵凶戰危局勢，開始進行對話交流，台灣及國際社會都高度期待兩岸局勢緩和、兩岸和平，民進黨百般阻撓，有失格調。
