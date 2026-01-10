國共論壇及鄭習會？鄭麗文：若有結論將公開說明

（中央社記者鄭維真台中10日電）國共論壇是否復辦，中國國民黨主席鄭麗文今天說，如果未來有具體進度或活動，甚至大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體結論，一定第一時間向外界報告與說明，絕不秘密進行。

外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，由國民黨副主席蕭旭岑1月底率隊前往北京。

鄭麗文下午在國民黨台中市黨部接受媒體聯訪表示，她就任後感受到兩岸交流對話溝通非常暢通，也感受到對岸相對釋出誠意與善意，希望開始積極推展兩岸交流。

她說，目前溝通進度是希望可著手很多對兩岸非常重要的前瞻性議題，如零碳社會、氣候變遷、節能減碳與防災等，而兩岸也共同關心少子化、老年化等「大健康」議題，如何結合AI（人工智慧），可互相學習交流。

此外，鄭麗文表示，能源議題及青年、婦女交流等都希望未來能互相對話，甚至在重要議題上有合作可能，共同提出最新解決方案。

她說，相關產品是否有綠色通道銷往中國大陸，及由於兩岸交流受阻，旅遊觀光業面臨困境，台商在中國大陸遇到種種問題也希望國民黨協助，國民黨願為民喉舌，爭取更好待遇，這是努力目標。（編輯：李明宗）1150110