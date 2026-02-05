國共論壇喊「都是中國人」！王定宇嗆藍當乖寶寶：我們是堂堂正正台灣人

記者楊士誼／台北報導

國共「智庫交流」論壇結束，雙方聲稱達成多項協議。民進黨立委王定宇今（5）日表示，這應驗台語俗話「放毒的是他，解毒的也是他」，國民黨對中國幫了大忙，領了「乖寶寶貼紙」，卻沒有解決貿易逆差、觀光封鎖問題，藍營還配合中共去除中華民國的主權，把台灣鎖進一中議題。這將會讓台灣失去國際奧援，根本是禍國殃民、禍延子孫。

王定宇指出，國共論壇所宣稱的成果，應驗了台語俗話「放毒的是他，解毒的也是他」。也就是放毒、封鎖、圍堵、迫害的是中國，現在要解開一點點，國民黨還感恩戴德，到底是傻，還是內應在配合演戲？相信國人的心中都非常清楚。

王定宇續指，以觀光業來講，中國跟台灣到底是誰不開放？台灣一年到中國觀光旅遊的人數在380萬到450萬人之間；中國用各種理由來到台灣的約在40到60萬人，很明顯是中國禁止來台灣觀光，而台灣沒有禁止。個人旅遊、自由行等方式到中國旅遊的人數也在400萬上下。雙邊觀光的逆差，台灣讓中國多賺了1500億台幣以上，事實上是中共封鎖台灣，怎回過頭譴責自己的國家不讓觀光客去？

王定宇也指出，貿易逆差來自於中國的封鎖，得利的是以中國為旅遊目的的觀光業者或中國業者，台灣反而深受其害。國共論壇把這件事說是國民黨爭取開放金馬、謝謝中共。真的應驗了台語「放毒的是他，解毒的也是他」。他表示，透過封鎖、圍堵、分化後進行統一戰線是典型的共黨手法。誰聽他的話他就放一點糖果給人吃，把台灣分成親共的跟不親共的，再聯合次要敵人打擊主要敵人。「其實國民黨早年就在教我們小心中國這一套，怎麼會現在中國國民黨反而迎合中國的統戰，配合他分化台灣社會？」過去教台灣小心統戰的國民黨，現在卻變成統戰的棋子，讓人覺得非常遺憾。

王定宇強調，台灣是以外銷型經貿為主，過去幾年跟歐美靠得越近，現在美國是對外投資第一大國家。台灣的經濟成長更來到四小龍之首，不僅打敗韓國，經濟成長率更是年年攀高。過去鎖進中國時台灣被掏空，不僅是成長遲緩失業率還大增。建立一個依賴中國的經濟體系對台灣極其不利，跟意識形態無關，看數據就知道。

王定宇也表示，全世界都在推「非紅供應鏈」，台灣正因為蓬勃的科技力量、國際貿易力量以及非紅供應鏈的實力，跟美國談到了全世界羨慕的待遇。國民黨卻反過來走，找上中國想把台灣的經濟、精密儀器、醫療能源鎖到中國，得利的將是中國而不是台灣。

王定宇也直言，難怪中共高層對於乖巧的國民黨讚譽有加，甚至國民黨代表還說「未來國共高層的交流指日可待、水道渠成」。因為國民黨對中國幫了大忙，領了「乖寶寶貼紙」。但對台灣而言中了統戰圈套，沒有解決觀光逆差的問題，甚至於要把台灣產業鎖進紅色供應鏈。對台灣來說是大利空，為了假利多，國民黨還配合中共去除中華民國的主權，把台灣鎖進一中議題。將會讓台灣失去國際奧援，根本是禍國殃民、禍延子孫。

王定宇痛批，曾經主張反共、知道統戰手法的中國國民黨，現在不僅背棄兩蔣的經驗跟教訓，反而成了中共的棋子，鄭麗文更要大家當中國人，罔顧台灣主流民意。「誰跟你中國人？我們都是堂堂正正的台灣人，也可以說是中華民國的公民，但絕對不是中華人民共和國的一份子」。他最後表示，國民黨這種做法，終究會被台灣民主的力量淘汰。

