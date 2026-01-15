（圖／本報系資料照）

隨著2026年地方大選戰略布局展開，國民黨內部傳出有意復辦「國共論壇」以緩和兩岸局勢，進而創造兩岸和平的選舉紅利。然而回顧2024年總統大選最後關頭的政治風暴，若無視民意對北京的疑慮，執意在選前敏感時機與中共高層展開接觸，極可能重蹈覆轍，讓地方選將集體陷入信任危機。

首先，2024年總統選戰倒數三天，德國之聲刊出前總統馬英九提及「就兩岸關係而言，必須相信習近平」的專訪內容，立即為選戰投入變數。儘管馬英九意在強調溝通互信，但在台灣社會高度不信任北京的氛圍下，該言論被視為導致中間選民在最後一刻因國安焦慮而轉向的重要因素。若2026年國民黨重啟國共論壇，等同主動將選戰主軸由「地方治理」推向「兩岸認同」，這對需要爭取中間選民的藍營地方選將而言，無疑是重大打擊。

其次，地方選舉的核心應在民生建設與社會福利。國共論壇一旦舉辦，媒體焦點將被兩岸政治紅線、統獨對抗所佔據。屆時國民黨的縣市長候選人勢將被迫對論壇中政治性言論表態，這種政治性干擾不僅會模糊候選人的政績或政策亮點，更會給予對手操作藍營將以地方包圍中央方式綁架大陸政策的藉口。

第三，2024年選後各種分析顯示，國民黨敗選主因之一是採取馬英九政策路線，導致年輕人與中間選民流失。當北京持續對台軍演、壓縮台灣國際空間時，任何強調信任北京的對話平台都會被民眾解讀為軟弱與投降。在未舉辦兩岸政策路線辯論或類ECFA的全台政策說明會以去除民眾疑慮前，重啟國共論壇反而會被視為對現實地緣政治的誤判，再次與主流民意脫節。

最後，2026年的選舉結構中，國民黨與民眾黨的票源重疊度高。若國民黨在國共論壇中表現過於親陸，民眾黨極可能藉機採取親美、平衡、保台的中間路線，吸收對國民黨親陸色彩感到不安的淺藍與青年選票。這將導致藍營在藍白競合性選舉中票源分散，恐在關鍵縣市發生保送民進黨當選的現象，甚至會影響2028年的選舉佈局。

總而言之，2024年「必須相信習近平」的一句話，讓侯友宜與總統寶座失之交臂；暫緩推動有利兩岸和平的論壇，應是國民黨面對2026年選戰的務實作為。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）