國共論壇要恢復了？傳月底在北京舉辦 鄭麗文：明天有公開說法
外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，由副主席蕭旭岑率隊在1月底前往北京。國民黨主席鄭麗文今天僅表示，明天會有公開說法。
梅花新聞網8日報導指出，國民黨主席鄭麗文上任後，擬於27日至29日，在北京舉辦已停辦九年的國共論壇，國民黨預計由副主席蕭旭岑率隊出席。
鄭麗文今天上午在台北寒舍艾美酒店出席「1111人力銀行-幸福企業頒獎典禮」，她在會前面對媒體詢問國共論壇的問題僅說，明天會有公開說法。隨後便以時間來不及為由，快步步入會場，不再回應媒體提問。
對於國民黨擬恢復停辦的國共論壇，前立法院長王金平受訪表示，他沒有參與黨務，「雖然是黨的最高顧問，但他們需要我顧的時候我才顧，問的時候我才問，我不知道他們怎麼安排，他們也還沒有讓我知道」。
媒體詢問，重啟國共論壇是否對兩岸關係融冰是好的契機？王金平認為，對國民黨來說，與對岸往來溝通，相信會對兩岸情勢有緩解的作用。至於是否會影響國民黨縣市長的選戰，王金平表示，黨中央有黨中央的看法，應有經過評估分析，認為這樣做會對兩岸情勢緩解有相當的幫助，而且應該對國民黨的選情有所助益，他尊重。
國民黨立委兼國民黨發言人牛煦庭在立法院受訪表示，國際氛圍對中華民國空前不利，國民黨即便再怎麼被羞辱，再怎麼辛苦，都要扮演對話的角色。因為在國際政治的叢林法則中，中小型民主國家唯一能做的就是想盡辦法降低地緣風險，不要讓任何事情擦槍走火，反覆強調對話的重要性，就是在降低東亞的戰略風險，這是國民黨的國際戰略。
牛煦庭說，相信人民不會再被民進黨那套「純意識形態」且對於國際關係空前天真的觀念引導，大家應該務實看待局勢的發展，局勢發展就是叢林法則，就是對台灣愈來愈不利，需要集思廣益，各安其分，降低風險，這才是一條正確的道路。
