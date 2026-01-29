國共論壇將登場 媒體人曝當前社會訊號「盼兩岸有變化」

國共智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」主題不涉政治，以觀光旅遊、產業交流、環境永續發展為主。在藍營重啟與大陸交流之際，資深媒體人董智森也指出，當前社會仍存在兩岸恢復交流的期待，呼籲當局應思考兩岸關係的調整空間以及未來走向。

董智森28日在節目《新庶民大頭家》中提及，其實民進黨有些人也希望兩岸能有一些變化，而前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長，「他也很想做事，大家目光都聚焦在他」，且蘇嘉全已經不稱對岸為中國，而是稱「中國大陸」，這是標準的用法，也可以看見蘇所展現出的善意。

董智森進一步表示，雖然蘇嘉全釋出善意，但民進黨也不能完全認為自己做的到（兩岸交流），仍是需要有經驗的國民黨，當時前總統馬英九時代，一個禮拜往來兩岸的飛機就有八百多架次，但現在都是軍機。董智森也坦言，自己也聽身邊許多人說，大家都相當懷念過去的兩岸座談與交流，大家都希望兩岸能有個更好的未來，至少不用兵戎相見、劍拔弩張。

董智森認為，民進黨為了對選舉有利，藉著抗中保台的字眼來製造氛圍，但現在全世界資訊相當發達，用一台手機就可以拆穿很多謊言，也可以透過直播，把很多真實狀況播出來給大家看，不是像過去一手遮天的。他也指出，國民黨願意冒著大不諱，願意去與大陸交流，這是一個好的開始，「期待兩岸有更多未來，不要因為某些人的枝枝節節，造成雙方更多的隔閡與誤解」，這是大家所希望的。

節目同場來賓、民眾黨立院黨團副總召張啓楷，也引述加拿大總理卡尼近期在世界經濟論壇演講內容，並表示中等國家面臨選擇，不是相互競爭以討好大國。張啓楷認為，以前馬英九時期，台灣還有兩岸和平的紅利，現在台灣當然可以繼續與美國繼續當好朋友，「但不是把所有雞蛋都放在美國」，相對地，當全世界都已經把大陸當成槓桿的時候，台灣也要好好想一下這件事情。」

