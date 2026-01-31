國共論壇將登場 徐巧芯喊話綠營：抹紅大可不必
國共論壇即將於2月3日在北京舉辦，綠營對此不斷抨擊，國民黨立委徐巧芯31日表示，兩岸關係需要和緩，不僅是對兩岸甚至對全球來說都是相當重要的事，像現在前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長，自己對他也有很深的期許，認為若能夠促進兩岸更多的交流，即便是民進黨去做，自己也相當支持，最後則喊話綠營，抹紅真的大可不必。
國民黨今舉行中常委投票，徐巧芯到台北市議會投票，她說兩岸有正面的交流，確實是很重要1件事，比方說她在做選民服務時，不管是台商或者是去旅遊的民眾，在當地碰到狀況回不來，她就會跟陸委會尋求一些支援，效果有時相當有限，所以其實有時候還要再依靠，比如紅十字會等等的單位，第三方來做協助。
徐巧芯說，兩岸關係和緩，不僅是對兩岸甚至對全球來說也都是相當重要的事情，她舉例像蘇嘉全出任海基會董事長，自己對他有很深的期許，若能夠改進兩岸關係，促進更多的交流，即便是民進黨去做，自己其實也是支持的。
徐巧芯表示，智庫去做交流，主要有3個跟民生有關的主題要討論，甚至說而後有更高層級的座談，或者是見面的機會，她認為只要是在堅守中華民國主權的前提下，不會因為今天出訪大陸，自己就不是中華民國國民，這個身份是留在自己的血液裡。
徐巧芯說，或許民進黨依然會用這樣子的方式抹紅，可是其實隨著時間過去後，大家會發現類似這種惡意的影響力是愈來愈小的，也代表了人民對於兩岸關係穩定、和平發展的這個期望，她相信國民黨這次前往中國大陸，也是本者對於人民民生更好的初衷，希望這類型的抹紅可以停止下來。
