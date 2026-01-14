國共論壇將登場 樂觀其成／何溢誠

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮在新聞發佈會上被問及國共論壇是否將舉行

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

停辦10年的國共論壇日前台媒傳出，將於本月27日至29日由國民黨副主席蕭旭岑率隊於北京重啟。對此，國民黨主席鄭麗文予以證實，說目前國民黨智庫正針對具前瞻性的重大議題積極準備；蕭旭岑則表示，還在協調中。14日，國台辦舉行例行新聞發佈會，記者提問有台媒報導國共論壇將在北京登場，國民黨高層將前往大陸，可否予以證實？

發言人朱鳳蓮表示，我們的立場很明確，我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。如果有這方面的資訊，我們會及時發佈。

聽其言，國台辦的回應相對籠統，雖然表示歡迎，卻沒有給出準信與確切時間點，但至少證實與會雙方已經在就此事進行溝通。聞訊，民進黨立馬跳出來質疑國民黨通過阻擋軍購案換取國共論壇門票，還呼籲別配合大陸統戰宣傳。一貫抹紅伎倆，台灣人民早已聽到耳朵長繭，國共溝通渠道順暢，哪需要什麼門票？反而是剛新官上任的海基會董事長蘇嘉全，有沒有能力與契機，重啟兩岸兩會對話的可能性，才是民進黨要擔心的。

國共論壇可不比定性為民間交流的海峽論壇，自2005年連胡會後已經辦過11屆，乃是兩岸政黨政治協商的最高平台，除民進黨外，其他台灣許多政黨、團體皆曾共襄盛舉。在民共斷聯、不相往來，兩岸關係異常緊張的氛圍下，就算國民黨沒有執政權，大陸給的政策紅利也不見得接得上、落得下，但國共二軌交往交流，仍能發揮一定程度的緩解效應，為幾近沸騰的台海局勢降溫，當樂觀其成。（圖片翻攝網絡）