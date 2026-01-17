國共論壇將登場 鄭麗文喊「九二共識、反對台獨」是全世界共識

國民黨主席鄭麗文再度強調回歸九二共識。(資料畫面)

國共論壇傳出將在中國北京登場，國民黨主席鄭麗文今（17日）被問及相關議題時表示，「回歸九二共識、反對台獨是全世界的共識」，不需要多加條件馬上可以迎來兩岸的和解融冰和平。同時，她也暗批民進黨是不負責任、自私的政黨。

國民黨主席鄭麗文今（17日）針對國共論壇議題表示，兩岸交流、兩岸對話或任何活動只要確定，就會在第一時間公開說明，全世界都高度關注兩岸和平穩定，因為台海不能發生戰事，自己幾乎每天都會接待許多外國友人、外賓、駐華使節，大家心情一致，現階段沒有一個國家希望台海兵凶戰危，甚至有軍事衝突。

鄭麗文指出，台灣民眾皆不希望下一代上戰場、台灣淪為戰場，所以全力開創兩岸和平的任何契機，是台灣任何一個政黨責無旁貸的責任，「只有自私自利的政黨，才會不顧台灣人死活，去挑釁兩岸的對立或戰火」。鄭麗文強調，「回歸九二共識、反對台獨是全世界的共識」，不需要任何多加的條件，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰和平。

鄭麗文認為，台灣從二次世界大戰開始到戰後，跟全世界的關係都堅不可破，沒有選邊站，也不是零和遊戲，國民黨希望共好雙贏、穩定區域政治，「台灣不會變為棄子，也不是籌碼，而是締造和平的積極行動者」。





