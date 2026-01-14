國共論壇將登場？陸國台辦重申九二共識：願與國民黨共推兩岸和平

外傳國民黨擬恢復停辦多年的「國共論壇」，並由國民黨副主席蕭旭岑於1月底領隊前往北京。大陸國台辦發言人今（14）日僅稱，如有相關資訊會及時發布，強調中方願在堅持「九二共識」、「反台獨」基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨團體，共同推動兩岸關係和平發展。

國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝《中國網》）

國台辦發言人朱鳳蓮今上午主持例行記者會。有大陸官媒提問，可否證實「國共論壇」的消息？民進黨質疑國民黨通過連續阻擋軍購案來換取「國共論壇」門票，並呼籲國民黨不要配合大陸「統戰」宣傳。中方對此有何評論？

對此，朱鳳蓮回應指，中方的立場很明確，「我們願在堅持『九二共識』、『反對台獨』共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞」。

朱鳳蓮還稱，「如有這方面的信息（資訊），我們會及時發布」。

國民黨副主席蕭旭岑。 （資料照／中天新聞）

朱鳳蓮又聲稱，民進黨政府「頑固堅持台獨分裂立場，企圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』，不斷造謠污蔑、阻撓破壞正常的兩岸交流交往，煽動『反中抗中』、製造『綠色恐怖』，妄圖欺騙台灣民眾、謀取政治私利」。

朱鳳蓮批評，民進黨政府所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意，嚴重損害台灣民眾切身利益，把台灣推向動蕩不安、兵兇戰危的險境。「台灣社會各界對此已表達強烈不滿和堅決反對」。

國民黨主席鄭麗文10日受訪時表示，她就任後感受到兩岸交流對話溝通非常暢通，希望開始積極推展兩岸交流。她強調，如果未來有具體進度或活動，甚至大家關心的「鄭習會」，只要有具體結論，一定第一時間向外界報告說明。

陸委會主委邱垂正13日呼籲，任何團體赴中國大陸進行交流時，必須符合《兩岸人民關係條例》及相關法律規範，未經政府授權，不得跟大陸針對涉及公權力的事項進行政治性的協議或協商。同時應注意社會觀感與國際視聽，共同維護國家主權尊嚴。

