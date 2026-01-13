國共論壇將舉行 邱垂正：兩岸條例禁止政治性協商

國共論壇將於1月底在北京舉行，陸委會主委邱垂正今天(13日)表示，任何團體赴中國大陸交流均不得涉及公權力事項或政治性協商，這是兩岸條例禁止事項。他也呼籲不要配合中共統戰，分化台灣內部團結。

陸委會主委邱垂正13日出席第五屆「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮，針對國共論壇將在北京舉行，他在接受媒體聯訪時表示，希望任何團體赴陸交流時都要符合兩岸條例以及相關法律的規範，秉持對等尊嚴，不預設前提，進行有意義的交流，才能夠良性互動。邱垂正：『(原音)依照兩岸條例第四條、第五條，未經政府授權，任何團體是不得去跟中國大陸針對涉及公權力的事項、或是政治性的協議或是協商，這是明文有兩岸條例禁止的事項，也有相關的處罰還有刑責。』

邱垂正強調，任何團體赴陸都應守護中華民國、守護自由民主的生活方式，他呼籲注意社會觀感，不要配合中共統戰來分化台灣內部的團結，或是誤導國際社會的視聽與認知，共同維護國家主權尊嚴及國家利益。

另外，對於「反滲透法」修法，邱垂正表示，現在很多案件的滲透行為採取了很多隱蔽做法，要找到直接證據變得困難，而國人對於「反滲透法」的期許很高，所以他期盼國人要做執法機關的後盾，盡可能提供檢舉事證，以便相關單位能將違法事實查清楚。至於有不少立委認為「反滲透法」的執法範圍應擴大對象，他說，陸委會對此都尊重，將來修法時會一併考量。(編輯：宋皖媛)