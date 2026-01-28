國共論壇將轉型登場、喊「去政治化」 陸委會酸：台灣民眾都看在眼裡

記者盧素梅／台北報導

針對「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，表示未觸及敏感的兩岸政治議題。對此，陸委會今（28）日表示，蕭旭岑副主席三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡。把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。陸委會提醒，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

國民黨將於2月2日至4日在北京與中國共產黨舉辦「國共論壇」的轉型版「兩岸交流合作前瞻論壇」，改由雙方智庫交流，雙方今日上午同步對外宣布此事，表示未觸及敏感的兩岸政治議題。

廣告 廣告

陸委會表示，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極。蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡。把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會提醒，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

更多三立新聞網報導

鄭麗文出席抗日講座喊「國共和解」！王定宇：削弱國防者應被民主淘汰

見習近平決心不被動搖？鄭麗文提「國共和解」：有助兩岸和平的人都要見

再批鄭麗文拜共諜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

願到中國見習近平 鄭麗文前同事揭她「唯一的不變」：希望只是逢場作戲

