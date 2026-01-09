國共論壇將重啟 為鄭習會鋪路？

中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

國民黨擬於農曆年前恢復停辦多年的「國共論壇」，預計1月27日至29日在北京舉行，由副主席蕭旭岑率團出席。這是國民黨主席鄭麗文上任後，首度重啟國共正式對話平台，外界普遍解讀，論壇不僅象徵兩黨交流重啟，更被視為為後續推動「鄭習會」提前鋪路。





國安人士指出，重點並不在於論壇形式，而是國民黨究竟準備拿什麼條件，換取與中共中央總書記習近平會面的政治空間。從北京角度觀察，國民黨近期在立法院的實際作為，已成為重要指標，包括藍白聯手在程序委員會多次阻擋總額1.25兆元的國防特別預算條例草案進入審查，被視為關鍵訊號。

廣告 廣告





消息指出，國民黨副主席張榮恭將於本月中旬先行赴中，向中方說明台灣政情及黨內相關進度，包括如何落實「九二共識」；蕭旭岑則於下旬接手國共論壇相關安排，並進一步爭取鄭麗文訪中行程。國安人士認為，正是在國防預算遭持續卡關後，北京才釋出恢復國共論壇的談判空間。





面對社會對總預算久拖未決的批評，國民黨近日釋出將優先審查部分民生與新興計畫的訊號，試圖緩和壓力，但國安人士直言，這只是戰術調整，國防與國安相關預算及法案仍被鎖定阻擋。整體而言，無論軍購特別條例、年度國防預算或國安立法，在鄭麗文積極推動鄭習會的政治目標下，審議前景仍不樂觀。