國共論壇將重啟 王金平稱不知

[NOWnews今日新聞] 停擺多年的國共論壇傳出將恢復舉行，本月底在北京登場，並由國民黨副主席蕭旭岑領隊出席。對此，立法院前院長王金平則說，他沒有參與黨務，相信能跟中國有所往來，會對兩岸情勢有所緩解。

根據《梅花新聞網》報導，起始於2006年的國共論壇將在今年重啟，並於1月27日至29日在北京舉行，由蕭旭岑領隊，並於30日進行參訪行程，隨後返台。此為2016年時任國民黨主席洪秀柱於舉行「兩岸和平發展論壇」後，國共論壇再次啟動。

王金平今出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮活動，會前受訪時說，他沒有參與黨務，雖然是最高顧問，但是他們需要問的時候才問，所以不知道他們怎麼安排，他們還沒有讓我知道。

王金平認為，對國民黨來說，現在能夠跟大陸有所往來溝通，相信對兩岸情勢應該也有緩解的作用。

至於是否認為對選舉的影響，王金平表示，「中央有中央的看法啦」，他們應該有經過評估分析，所以我們尊重他們的做法。

王金平也重申，他沒有參與黨務，但黨中央一定有經過詳細評估，所以認為這樣做對兩岸情勢緩解有相當的幫助，相對對選情有所助益才對。

