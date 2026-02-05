國共論壇對國民黨選舉是利多？

[FTNN新聞網]主筆／單厚之



鄭麗文擔任國民黨主席後的首次國共論壇落幕了，達成了洋洋灑灑的5面向、15項共同意見，但其中不少都需要公權力才能達成，國民黨做不到、共產黨單方面也無法完成，必須要民進黨政府點頭才行。倒是對岸在國共論壇結束後，隨即宣佈將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，至少有些看得到的成果。

國民黨副主席蕭旭岑會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（圖／取自臉書／蕭旭岑）

這次的國共論壇聚焦在產業面，無論觀光旅遊、新興產業領域合作、醫療康養合作、環保領域合作、防災減災合作，都是經濟和民生議題，沒有觸碰到敏感的政治議題。雖然綠營還是一貫的批評，但對國民黨應該沒有太大的減分，只是加分也不太明顯，至少對年底「九合一」選舉而言，幫助或失分應該都不大。



但接下來鄭麗文念茲在茲的「鄭習會」，勢必不可能停留在這次的「淺水區」，屆時鄭麗文和國民黨內必然還有一番甚至好幾番的拉扯，能不能順利成行、會不會影響選情，就很難說了。



鄭麗文就職以來，講的、關心的一直都是兩岸，即便國民黨縣市長選舉佈局問題叢生，鄭麗文也不改其志。彰化縣謝衣鳯、謝典霖姊弟之爭，打壞謝衣鳯的選情，最終可能不選縣長；台中市江啟臣、楊瓊瓔的提名僵局，讓原本相對穩定的選情出現變數；新竹縣立委徐欣瑩跟副縣長陳見賢更已經完全撕破臉，這些問題國民黨中央完全拿不出解方，甚至似乎並不在意。



除了兩岸之外，鄭麗文領導的國民黨至今沒有提出其他任何的論述，也說不出要以什麼做為年底選戰的主軸。民進黨打「抗中保台」，國民黨就打「和中」，跟賴清德一樣在同溫層裡玩。



不僅黨中央如此，立法院亦復如此，上周會期清倉的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》，前兩者分別是替救國團、中天解套，後者則是國會助理費。姑且不管法案的內容有沒有問題、未來是否能順利生效，國民黨團關心也只是同溫層和立委本身的利益。



試問，這些法案能當成年底大選宣傳的政績嗎？更遑論鄭麗文還揚言要進一步修《黨產條例》、討回國民黨的黨產。國民黨所有的心思都用在自己身上，對人民的關心少得可憐，人民又憑什麼非要支持國民黨不可？更可笑的是，黃國昌已經表明民眾黨不支持再修《黨產條例》，國民黨還一廂情願的作著春秋大夢。



鄭麗文說因為年底有選舉，所以要在上半年完成「鄭習會」，但國民黨既沒有整隊、也沒有戰略，要拿什麼打年底的選戰？如果未來兩個月國民黨提名搞不定、選舉情勢不好，鄭麗文又期待能有怎樣的鄭習會？



兩岸關係很重要，民調也顯示多數民眾仍盼兩岸交流、降低風險，但政黨畢竟是要提昇人民的福祉，不能只有兩岸關係，沒有其他的主張和作為。尤其年底本質仍是地方層次的選舉，不能只靠國家認同和意識形態來打，那對國民黨必然更加不利。



相較於「鄭習會」和國共合作，藍軍支持者更希望看到的是年底選舉獲勝、2028重返執政，重押兩岸、輕選舉、走不出同溫層，都無法回應藍軍支持者的期望，也不符合國民黨整體的利益。鄭麗文想要透過鄭習會提昇自己的政治地位和能量，但越往自己的目的靠攏，就離國民黨的主流期望和價值越遠，離藍軍未來「共主」也就越遠。

