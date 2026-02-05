國共論壇後上海恢復金馬自由行 旅遊業憂嘸配套

中方宣布開放上海居民金馬自由行，金馬觀光業喊話要配套。（圖／東森新聞）





國共兩黨智庫論壇後，國民黨強調達成15項共同意見，中方宣布開放上海居民金馬自由行，金馬觀光業喊話要配套，民進黨立委則質疑，中方政策恐怕說變就變，難以信任。

金門的貢糖特產店，有透過小三通來的遊客採買伴手禮，接下來有望開拓客源，在國共兩黨智庫論壇之後，中方宣布，開放上海居民到金馬自由行，對此，當地業者先提出擔憂。金門特產店業者：「我們怎麼去把我們的量能提升，比如我們住宿分級標準提升，我們觀光旅遊品質的提升，觀光景點的串連等等。」

業者強調配套沒做好，依舊無法吸引上海旅客，因為金馬本來就不是他們的旅遊重點，如果只是短暫停留，效益有待觀察，金門在地立委陳玉珍則樂觀其成，認為怎樣都能帶動地方經濟。不過民進黨立委有不同看法，質疑中方政策難以信任。

立委（民）陳培瑜：「金馬地區人民的福利，不是你中國共產黨，不是你習近平的政治支票，不是你今天說要開就開，說要關就關，把人民的脖子掐在你自己手上。」

立委（民）沈伯洋：「從頭到尾都是從疫情開始，中國就不斷禁止他們自己的人到台灣旅遊，在阻礙的明明就是他們，反而是我們國人去中國，一直都有失蹤。」

除了恢復上海旅客赴金馬旅遊，國共在智庫論壇上，達成15項共同意見，陸委會主委邱垂正直說，要國民黨不要配合中共統戰，更批評所謂共同意見，內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流，完全倒果為因，政府不會接受。立委（民）許智傑：「蕭旭岑赴陸，主要是在為鄭習會鋪路，15項共同意見，僅看見國民黨在討好中國。」

國民黨副主席蕭旭岑：「兩岸一交流就可以降低緊張情勢，我們未來也希望有一天，也能夠邀請大陸相關的對口，到台灣來進行交流，因為現在民進黨不可能同意他們。」

藍營還盼未來交流更進一步，但是從論壇，就讓各方論戰，是交流還是賣台，加劇朝野對立。

