國共論壇後中共出招！對台會議定調「四大核心」 吳思瑤怒批國民黨合謀

有媒體報導指出，中國今（9）日起將舉行「對台工作會議」，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，擺明直接介入台灣十一月的「九合一」大選。對此，民進黨立委吳思瑤直言，北京都不演了，國民黨還在演，中共的工作目標絕對與國共論壇脫離不了關係。

吳思瑤在臉書發文指出，同一天，亞洲兩大事！日本自民黨改寫歷史，挺台抗中路線獲得壓到性勝利，而來自北京的消息，中共大剌剌預告，將強勢介入台灣九合一大選，國共論壇剛結束，「對台工作會議」就上場。 北京不演了！正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」。

吳思瑤並指出，這場會議也定調中共2026對台四大核心工作：一、結合島內愛國力量，全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關。二、推進大陸台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性。三、創造統一有利態勢：對外持續鞏固一中法理，對內爭取島內愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士。四、成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

吳思瑤說，北京都不演了，國民黨還在演， 這四點工作目標絕對與國共論壇脫離不了關係，國民黨硬掰硬拗的15項政策合作意見根本就只是幌子，國共合謀打擊台灣民主、弱化台灣國防推進武統，才是真正的目的。國民黨自甘墮落迎合中國介入台灣選舉，配合中國抵制台美軍購，這不是賣台，什麼是賣台？

