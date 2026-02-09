國共論壇後中共對台會議定調四大核心工作 吳思瑤批：國民黨還在演？

媒體報導，中共「對台工作會議」將成立因應台灣地方選舉的工作專組，對此，民進黨立委吳思瑤質疑，「北京都不演了，國民黨還在演？」（資料照片／林煒凱攝）

媒體報導，中共今天（9日）舉行「對台工作會議」，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，並定調四大核心工作。對此，民進黨立委吳思瑤發文質疑，「北京都不演了，國民黨還在演？」她更批評，「親中賣台有票嗎？看看日本就知道！」

吳思瑤指出，同一天，亞洲發生兩件大事。日本自民黨改寫歷史，挺台抗中路線獲得壓倒性勝利，而來自北京的消息，中共大剌剌預告，將強勢介入台灣九合一大選。

吳思瑤說，國共論壇剛結束，「對台工作會議」就上場。北京不演了，正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」。

吳思瑤表示，這場會議也定調中共2026對台四大核心工作，包括結合島內愛國力量，全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關；推進大陸台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性。

吳思瑤續指，核心工作還有創造統一有利態勢：對外持續鞏固一中法理，對內爭取島內愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士；以及，成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

「北京都不演了，國民黨還在演？」吳思瑤批評，這四點工作目標絕對與國共論壇脫離不了關係。國民黨硬掰硬拗的15項政策合作意見根本就只是幌子，國共合謀打擊台灣民主、弱化台灣國防推進武統，才是真正的目的。

吳思瑤痛批，國民黨自甘墮落迎合中國介入台灣選舉，配合中國抵制台美軍購，「這不是賣台，什麼是賣台？」「親中賣台有票嗎？看看日本就知道。」



