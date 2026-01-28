國共論壇後促「鄭習會」？ 蕭旭岑：還沒有明確訊息

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國共智庫論壇確定下周一在中國北京登場後，政壇關切，國民黨主席鄭麗文希望促成的兩黨主席「鄭習會」是否隨之在明年上半年登場？國民黨副主席蕭旭岑今（28日）出面強調，這次論壇聚焦民生議題，且隨團成員都是各領域專家學者，幾乎沒有政治人物，這只是一個開始，而安排鄭麗文訪問中國，當然是在這一切交流中重要的一環，但這部分還沒有明確訊息。

蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源下周一將率40名專家學者，前往中國大陸北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，預計周一晚間出席晚宴與中國國台辦主任宋濤會面。至於是否與宋濤以外的中國官員會面？蕭旭岑表示，他們客隨主便，尊重中國的相關安排。

對於國共論壇，這次變成國共智庫論壇。蕭旭岑澄清，大家有個觀念上的誤解，從2005年的第一次俗稱的「國共論壇」，從第一屆就叫兩岸經貿論壇，到後面叫兩岸和平論壇，其實都是民間交流、智庫交流的形式，這只是觀念上的概念。

蕭旭岑提到，這件事昨天在媒體曝光後，就有受邀的專家學者受到相關單位關切，因此有人臨時取消隨團的情況。他們真的呼籲賴清德總統高抬貴手，讓真正的專家學者跟中國交流，這些成果都會回饋到台灣幫助老百姓，請民進黨不要用政治意識形態，來介入這種專業、民生、經濟的面向。

媒體問及，傳聞有國立大學教授跟政府申請跟團，卻遭到駁回。蕭旭岑證實，確實有大學系主任受到相關單位的打壓而無法前往，他們感到很遺憾，因為，他們去中國不是為了政治，而是為了台灣的民生議題，因此再次呼籲，請賴清德、民進黨政府高抬貴手。

對於鄭麗文希望與中共國家主席習近平會面的「鄭習會」進度？蕭旭岑表示，國民黨使命就是恢復兩岸溝通、對話、交流，李鴻源召集這個團只是開始，他們希望逐步在各領域、各面向恢復兩岸交流；而鄭麗文訪問中國，當然是在這一切的交流中重要的一環，但這部分還沒有明確訊息。

媒體追問，會不會主動向宋濤討論「鄭習會」？蕭旭岑回應，雙方的互動和交流都是基於互信，所以他們到對岸去，當然會有一些跟對岸重要人士的互動，還是持續累積互信、進行深度交流，而鄭麗文訪問中國的事情，目前沒有確切的消息。

