國共論壇後北京釋善意？恢復上海客赴金馬遊 陸委會嗆「別只說不做」

記者盧素梅／台北報導

陸委會表示，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。（圖／資料照）

「國共智庫論壇」昨日剛閉幕，中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。國台辦還喊話，要我方解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊。對此，陸委會表示，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，希望不要只說不做。

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，並達成包括「推動兩岸人員往來正常化」5個「共同意見」後，中國文旅部今日宣布中國將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。國台辦並表示，這是回應台灣社會的主流民意，希望民進黨正視民意，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊。

對此，陸委會表示，目前我方法令對於中客到金門、馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。

陸委會並表示，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，希望不要只說不做。

