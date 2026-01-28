國共論壇復辦！媒體人曝荒謬算計：國民黨是賣台第一品牌

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、國台辦今（28）日上午宣布，國共智庫論壇將在2月舉辦。媒體人詹凌瑀說，論壇表面透過「智庫交流」名義包裝，當中其實藏著不堪的政治算計；她怒斥，這不僅無實質意義，恐還會向國際社會傳達錯誤訊號，國民黨就是賣台第一品牌。

詹凌瑀以「國共論壇復辦的荒謬劇本」為題發文表示，停辦近十年的國共論壇，終於要在2月3日登場。這場大戲由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，智庫副董事長李鴻源隨行，甚至連對岸國台辦主任宋濤的晚宴都安排好了。乍看之下，似乎是兩岸久違的春暖花開？但稍微撥開表面的「智庫交流」包裝，就會發現裡面藏著多麼不堪的政治算計。

詹凌瑀提到，首先看看這個時間點，對岸軍演頻頻升溫，共機共艦幾乎是把台灣海峽當成自家後花園在逛；而在國內，軍購條例卻在立法院一再遭到國民黨阻擋封殺，這兩件事擺在一起看，不禁讓人背脊發涼，國民黨到底是在幫台灣看緊荷包，還是在向北京交「投名狀」？

詹凌瑀指出，更有趣的是，這次論壇的主題竟然鎖定「AI」與「綠能永續」。在台海兵凶戰危、台灣迫切需要強化國防韌性的此刻，國民黨大老遠跑到北京，不談和平機制、不談停止軍演，卻去談這些不痛不癢的技術議題？「這就像是鄰居拿著刀在砍你家大門，你卻跑去跟他討論如何節能減碳，這不是裝睡叫不醒，什麼才是？」。

詹凌瑀直言，國民黨身為最大在野黨，口口聲聲說要捍衛中華民國，「那麼，請問蕭副主席、李副董事長，你們這次坐在宋濤對面時，敢不敢挺直腰桿，公開要求共產黨立刻停止對台軍演？敢不敢嚴正抗議對岸停止干涉台灣內政？」。

詹凌瑀強調，如果連這最基本的兩句話都不敢說，只敢躲在「智庫平台」的保護傘下，談些風花雪月的AI與綠能，然後酒足飯飽回來繼續在立法院擋軍購，那麼這趟北京行，除了坐實外界質疑賣台的指控、除了向國際社會傳達「台灣人並不在乎被威脅」的錯誤訊號之外，到底還有什麼實質意義？她最後怒嗆，國民黨就是賣台第一品牌。

