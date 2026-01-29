國共論壇復辦 扭轉親痛仇快

（圖／大陸國台辦官網）

國共智庫論壇將於2月3日登場，這是國民黨主席鄭麗文推動兩岸和解路線的起手式。賴政府視對岸為「境外敵對勢力」，賴總統連「中華民族」都不願接受，陸委會主委邱垂正聲稱對大陸「連橄欖樹都送出」，顯然成了一大笑話，否則就不會有國立大學系主任赴陸申請被擋，也不會出現「擋軍購換論壇」等毫無常識的內宣謠言。

針對國共論壇恢復引發的爭議，鄭麗文定調「美國是恩人，大陸是親人，絕對不忘美國情誼，也絕不骨肉相殘。」此話頂多說對一半，多少是為了迎合台灣主流意識形態。過去美國如何「棄台」，《兩蔣日記》可是記得清清楚楚；如今美國又是如何「榨台」、「毀台」，谷立言一句「自由不是免費的」，十足流氓霸權強收保護費的姿態。

正是因為大陸是親人，兩岸關係才能從過去的軍事對立中，透過情感連結、政治互信與智慧，找到往來與前行之道，同時也說明了由於內戰造成的兩岸壁壘與隔閡，既不正常亦不健康。林書揚與陳映真等愛國前輩曾形容，兩岸長期處在畸形的「近親憎惡」狀態，從而使得台灣藍綠政治格局始終帶著高度的仇恨心態面對中國大陸，也讓外力有了各種見縫插針、挑撥離間的機會。

當今世界秩序正在發生巨大轉變，加拿大、英國等傳統美國盟友都開始直面中國崛起後的正面與穩定力量，主動積極拉近與中國的距離。台灣更沒有理由延續兄弟鬩牆的民族悲劇，應跳脫冷戰與內戰思維的桎梏，揚棄一切阻礙兩岸關係進步的政治惡意。更何況親人沒有隔夜仇，正如魯迅所言「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，這才是「讓世界看見台灣」的唯一正途。

鄭麗文從參加白色恐怖受難人秋祭，一直到國共論壇的復辦，乃至有望率團訪陸，看似在挑戰台灣社會被綠營長期壟斷的兩岸敏感禁區，但事實上是在打破兩岸歷史遺留下來的同室操戈局面，擺脫人為製造的敵對宿命。台灣最需要的社會公義，迴避不了民族大義與歷史正義，否則就會像當今執政黨一樣，「親美」加上「跪美」，任人宰割。

國共論壇能夠頂住綠營的政治壓力與髒水，表示台灣內部並未全面沉淪，仍有沉默的人們不願見到兩岸重蹈衝突的覆轍，努力擺正長年錯位的恩仇是非。手握權力的政客們，企圖讓「反共仇中」的種子代代傳承，只為維護偏安扈從的既得利益。

台灣人要想奪回真正的主體性話語，首要之務在於改變過往「錯把親人當仇人」的認知，在全球局勢巨變的過程中掌握和平機遇，回到歷史脈絡與地緣變局重新譜寫愛恨情仇，才不會宛如夢遊一般，被人帶往親痛仇快的泥淖與災難。（作者為資深媒體人）