國共論壇披民生外衣 民進黨警告恐危台灣供應鏈命

（記者陳志仁／台北報導）針對國民黨赴中出席國共論壇，對外宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」，民進黨中國部主任吳峻鋕今（3）日於發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》中指出，國共論壇以民間交流包裝，看似單純，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。

圖／民進黨中國部主任吳峻鋕今（3）日指出，國共論壇以民間交流包裝，看似單純，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。（資料照，民進黨提供）

吳峻鋕表示，雖然此次國共論壇被降級為智庫交流，但所涉及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國高度管制的戰略產業；其中，精密機械是非紅供應鏈的重要環節，直接牽動台美產業合作，醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與制度上的爭議，早已引發國際社會關切，在美中競爭升溫的情勢下，相關交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕直指，若從整體脈絡檢視國共論壇，其本質是一項高度政治化的操作，同時也是為鄭習會鋪路，至少具備三項實質目的；第一、是讓中共的社會監控與政治影響力更深入滲透台灣社會；第二、是削弱台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈布局；第三、則是配合中共「155 對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣再次鎖回中國。

韓瑩強調，台灣要走向世界，必須以「非紅供應鏈」深化國際連結，但在野黨卻刪除相關概念、若再配合離島建設條例進行「洗產地」，形同把台灣鎖回中國；戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，國民黨配合中國包裝成「民生交流」，社會必須保持清醒與警覺。

