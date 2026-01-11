國共論壇搭好統一框架 國民黨自願入甕有何高昂代價

[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）

停辦10年的國共論壇即將捲土重來，曾經的兔女郎、國民黨主席鄭麗文，想尋師父、前主席連戰的腳步，重演一次兩岸歷史轉捩點「連胡會」，期望來場「鄭習會」。在此刻朝小野大的政治僵局下，國民黨自以為滿手籌碼，積極向對岸示好，運作重啟國共論壇，鄭麗文欲藉與中國領導人習近平會面來追尋個人歷史定位，卻將對台灣帶來比20年前更巨大的反作用力。

外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇。國民黨主席鄭麗文持續放出積極推展兩岸交流的聲音。（圖／取自臉書／鄭麗文）

2004年民進黨首度取得執政，當時的國民黨主席連戰不顧輿論反對，2005年率團訪問中國，在北京與前中共總書記胡錦濤會面，「連胡會」開啟了爾後10年一連串的國共論壇。「連爺爺您回來了」，國民黨「回中國」的「好處」，就是轉過頭來，向當時朝小野大的扁政府施壓。

希望歷史別重蹈覆轍，必須溫習一下。2006到2015年間，國共論壇從一開始說好的「只經不政」，論壇都冠上「經貿」二字，最後依舊變成了以兩岸統一為前提框架的交流。從早期2006到2007年，交流從重點放在農業技術交流、直航和觀光，以致開放後來兩岸大三通，也開始有大量陸客來台觀光。到了2008至2011年，重點從農業經貿轉向金融相關領域，2010年簽署的《兩岸經濟合作架構協議》ECFA與2013年在國會被國民黨立委強渡關山而引發太陽花學運的「服貿協議」，都是國共論壇下的產物。

當時服貿協議引發的不只黑箱程序問題，由於內容包含了中國資金與管理人員、服務業勞工可來台，將衝擊台灣本地工作機會，更大的疑慮在主權與國安問題上，協議中包含了能夠合法「偷渡」中國「自然人」無限制進入台灣的條款，形成變相移民和統戰疑慮。於此同時，中共更進一步以文化交流為名，在教育與媒體影視的互動包裝下，開始灌輸對中華文化的認同，一切都在為了政治目的鋪陳。到了2012年，國共論壇結論出現了更明確的政治性表述，強調「兩岸人民同屬中華民族」及「兩岸關係不是國與國關係」，國民黨相信的九二共識、一中各表，定義權正式被奪走。

中共也常利用國共論壇上刻意宣布採購案，例如宣布採購某種台灣水果、大量採購農漁產品等，直接對口國民黨相關縣市和地方農會，刻意繞過執政的民進黨政府單位，若中央一旦有所遲疑，國民黨便能加以政治宣傳「民進黨不顧農民死活」。諸如此類的國共「共同意見」，即使非正式條約，卻充滿了對公權力的公然挑釁和架空執政黨的惡意。國民黨利用立院多數優勢，配合中共的單邊讓利，形成「在野黨能解決問題、執政黨只會製造問題」的政治氛圍，迫使民進黨政府必須經常在「堅持主權VS. 經濟受損」、「妥協開放 VS. 接受統戰」間搏鬥，形同中共透過國民黨伸手下指導棋。

事隔20年，此情此景有如複製貼上。好不容易等了20年，民進黨執政且朝小野大的絕佳時機再度出現，國共論壇若再次搭建，絕不再是如以往那般客氣的民間經貿交流，還容許潤飾，在中共宣示要「加速兩岸統一」的逼近下，國共論壇說穿了就是兩岸統一平台，就是「促統」、「反獨」、「反綠」的取暖大會協商。共產黨搭好了框架，國民黨自願入甕，為了壓制民進黨，甘願為虎作倀。

對岸都不演了，堂堂國民黨主席卻還在裝傻，說兩岸可談氣候變遷、談AI、少子化、老年化問題，全民早已厭倦看戲，鄭麗文卻還是把大眾當傻瓜。假若國民黨主導無限次杯葛國防預算是用來換取重回國共論壇，國共論壇用來醞釀鄭麗文能與習近平會面，以此邏輯，鄭習會後，國民黨將拿什麼更大的代價來「朝貢」？說賣台太沉重，說喪送主權又太輕描淡寫，無論如何，國民黨肯定心知肚明，自己參與了一場龐式騙局，卻還要續拉全台人民當下線，一起陪葬。

藍營基層對於鄭習會、國共論壇衝擊今年底選舉憂心忡忡，如果認為黨中央還有誰在乎，那肯定是錯誤期待。黨主席鄭麗文不在乎、中國更不在乎，因為地方選舉再也不再是國共共同的KPI，遠大的目標只有一個，如果還不能讓2028年大選消失，就讓國會藍白多數聯手癱瘓政局，再攜手對岸在國會硬塞法案，在台灣社會逐步替中共鋪上「和平統一」的政策紅毯。

再者，持續壓制執政黨，使其令難出立法院，便能塑造成台灣民意的假共識，國際上會以為台灣人民心之所向在中國，不願出兵協防台灣氛圍將擴散，逐漸地，中共遂能可以把台灣事務「國內化」的印象深植世界。正如鄭麗文所言，國共論壇不會秘密進行，當然，在上述前提下，或許更巴不得鄭習會相見歡照片能放送全世界。

在國共最大效益達成前，2026地方「小」選舉也能看作是必要犧牲之局，藍營縣市長與議員小雞們請自負盈虧，適者生存。近來爭取連任的台北市長蔣萬安就擅用話術將自己「包裝」的不錯，在鄭麗文、對岸與台灣之間，踩在一個相對拿得到選票的點上，顯然精密計算過如何拿捏與黨中央極端的距離。畢竟在民主制度下，選票依舊是最重要的武器，藍營小雞們在選舉中唯一的生存之道，唯有勇敢切割鄭麗文路線。2028之前，國民黨有山頭另起，將是可預見的光景，畢竟百年來的歷史經驗，國共有幾次合作，就會讓國民黨帶來幾次分裂。

