國共論壇擬復辦 邱垂正籲：勿配合統戰、分化團結 誤導國際視聽

外傳國民黨擬恢復停辦已久的「國共論壇」，預計由國民黨副主席蕭旭岑1月底率隊前往北京。陸委會主委邱垂正今（1/13）日表示，必須注意社會觀感與國際視聽，不要配合中共統戰，來分化台灣內部的團結，或者誤導國際社會的視聽與認知，期盼共同維護國家主權尊嚴。

國民黨主席鄭麗文上任後積極推動復辦「國共論壇」，近期傳出蕭旭岑將於1月27日至1月29日率團前往北京舉辦，甚至是為3月可能舉辦的「鄭習會」鋪墊。陸委會副主委梁文傑昨（1/12）日簡短表示，不管哪個政黨，都要捍衛中華民國，不能涉及《兩岸人民關係條例》所規範的政治性協議。

邱垂正今（1/13）日出席「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮，他於會前受訪時表示，依照《兩岸人民關係條例》規定，未經政府授權，任何團體是不得與中國大陸進行涉及公權力事項的政治協議或協商，違法者有相關處罰與刑責，希望任何團體赴中都要符合相關法規範。

邱垂正強調，任何團體都要秉持著對等、尊嚴不預設前提來進行有意義的交流，才能夠良性互動、且必須注意社會觀感與國際視聽，不要配合中共統戰，分化台灣內部的團結，或者是誤導國際社會的視聽與認知，期盼共同來維護國家主權尊嚴，守護中華民國守護自由、民主的生活方式。

梁文傑昨日於立法院內政委員會備詢時提醒，不管哪個政黨，都是中華民國的政黨，都要捍衛中華民國，與中共任何單位交流任何事情，都要站在中華民國的立場，不能涉及《兩岸人民關係條例》所規範的政治性協議，「國內朝野各政黨面對中共時必須立場一致。」

