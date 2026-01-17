國共論壇擬與鄭習會脫鉤 藍黨務人士：未來傾向改「議題化、常態化、去政治化」舉辦

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



國民黨主席鄭麗文上任後，積極爭取復辦國共論壇與鄭習會，但論壇形式規劃將朝議題化、常態化、去政治化方向規劃，也因未來希望以議題化對接，並常態舉辦，國共論壇也將與國共兩黨主席會晤脫鉤，不會再有大拜拜形式。

不過黨務人士坦言，國民黨已就未來國共論壇舉辦形式的相關主張、可互相幫忙討論的議題告知對岸，不會要求比照過去辦場大論壇完後，就一定要辦場鄭習會，但最終舉辦形式與議題，兩黨還在溝通。

黨務人士表示，過往國共論壇都是一個論壇中有諸多子論壇，結束會再進行層峰會晤，鄭麗文希望未來跳脫這樣的形式，改為議題化對接，甚至希望之後也不要再叫國共論壇，像1月27日至29日就是以座談形式舉辦。

黨務人士說，希望未來兩黨論壇擺脫過去大拜拜形式，每場論壇改以「單一議題」單項的座談就好，像是能源議題大陸比台灣強，就舉辦一個座談，國民黨就找智庫、專家學者過去討論，看那些可以讓台灣借鑑，進以研擬政策。

此外，黨務人士表示，鄭麗文盼未來兩岸能增加「交流」，幾個月就可辦一場論壇，就個別議題做較深度的對話，不用一年才辦一次大拜拜式的活動，以後國共論壇也會與兩黨主席峰會脫鉤，畢竟在野黨也沒得簽任何協定。

至於名稱，黨務人士說，其實「國共論壇」只是俗稱，以往即已改名為「兩岸經貿文化論壇」，未來各場兩黨論壇，也希望就該次座談討論的議題「主題式命名」，不再用「國共論壇」名稱，降低政治性。

而過往國共論壇最常觸及的農業與觀光等「服務性」議題，黨務人事表示，因相關議題會有政治參雜其中，問題較複雜，若眼下就要舉辦國共論壇，時間太趕，就先不處理，但未來不排除觸及相關討論。

黨務人士表示，希望國共論壇未來議題化、常態化、去政治化後，可幫兩岸架構一個對話平台。

只不過若按國民黨對「新國共論壇」構想，那立院國民黨團總召傅崐萁前年4月率團參訪大陸電動車產業、過往黨副主席或秘書長與對岸座談農特產品輸陸，都已接近形式，未來恐讓原類似的一般交流，反被政治化為兩黨論壇。

