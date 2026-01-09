國共論壇春節前舉行 高揚凱批「引狼入室」

高揚凱說，「票投國民黨，就是引狼入室，就是投給共產黨！」（高揚凱提供）





傳國民黨規劃於1月27日至29日，由副主席蕭旭岑領隊前往北京舉辦國共論壇。面對外界詢問，黨主席鄭麗文態度低調，僅表示「明日會有公開受訪」。





「國民黨真的沒救了！」高揚凱指出，中國前腳才剛在台海試射飛彈，共機共艦的騷擾從未停歇，嚴重威脅台灣2300萬人民的生命財產安全。他怒轟，「國民黨不但不敢對中共吭一聲，反而迫不及待跑去跟共產黨『一家親』，這根本是去『朝貢』！」

廣告 廣告





高揚凱也提出嚴厲指控，質問鄭麗文與國民黨高層：「請不要舔到忘記台灣2300萬人民，不要用阻擋國防預算當做祭品，為你鄭麗文、為你國民黨鋪路！」





「台灣人要看清楚，誰正在把台灣推向火坑。票投國民黨，就是引狼入室，就是投給共產黨！」高揚凱，呼籲所有珍惜民主自由的民眾必須團結一致，狠狠拒絕這種賣台行徑。