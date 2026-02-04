國共論壇是西進或走向國際的選擇？鄭麗文：賴清德不要每天只看三民自

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

由國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」落幕，民進黨無意外嚴詞抨擊。國民黨主席鄭麗文今揶揄，要對自己有信心，就可以大開大闔領導我們開創區域和平穩定，不需要慌張、焦慮、青面獠牙，「我給你收驚」。

鄭麗文表示，因應國共論壇，賴清德親自開記者會批評這是走向世界與二次西進的對決，但這段時間包含南韓、法國、愛爾蘭、英國、烏拉圭、芬蘭，都密集到北京訪問與習近平會見，賴清德可以嘗試把視野放大。

鄭麗文揶揄，賴清德不要每天只看三民自，看久三觀會出問題，會與世界嚴重脫節，應多看國際新聞，才會懂世界為何積極走向北京，理解台灣走向大陸或世界不是零和的選擇，可同時做到共好雙贏，沒必要在美與中間做選擇。

鄭麗文說，賴清德不需要把兩岸互動變成你死我活的零和遊戲，這不是台灣政黨競爭場域，國民黨對美、陸與國際的關係，都希望與賴手牽手一起合作，放開心胸，可以發現天地間任台灣遨遊空間大。

鄭麗文表示，馬英九執政8年與對岸互動沒有損失，反而在國際舞台發光發熱，在兩岸經濟產業開創前所未有的榮景；自己上任3個月就進行和平交流對話，不是像賴清德想的這麼恐怖，「我可以站在賴後面」，把位置讓給賴。

不過鄭麗文也揶揄，現在蕭旭岑組團賴清德就親上火線，那我要去華府時他要怎樣，有點替賴擔心。

鄭麗文說，從前總統陳水扁、蔡英文到總統賴清德都說不存在台獨，那就把擺那礙眼的台獨黨綱下架，回歸兩岸同屬一中的九二共識，保證與對岸關係馬上不同，不需兵凶戰危也可化解賴說2027打仗說，不需抗中也可保台。

鄭麗文質疑，兩岸同屬一中是憲法明文規定，在憲法前宣誓就職的中華民國總統賴清德，講中華民國憲法為何有這麼多心理障礙？對接受九二共識、下架台獨黨綱，兩岸馬上春暖花開和平對話溝通交流，不需要這麼抗拒。

鄭麗文也提到，國共論壇舉辦原應禮尚往來，但遺憾在民進黨執政期間沒有辦法當東道主，在台灣辦論壇，否則台灣人情味與各方面成就，也可讓對岸看到台灣的誠意與能力，希望有天在台灣也可熱鬧辦相關論壇交流、合作。

