國共論壇會不會見宋濤？ 蕭旭岑：客隨主便

台北市 / 綜合報導

國民黨副主席副主席今(2)日上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，對於是否會和國台辦主任宋濤見面，蕭旭岑沒有正面回應，只透露晚上會出席國台辦舉辦的晚宴；另外對於黨主席鄭麗文喊出「中國是親人」，蕭旭岑也表達贊同，只是雙方在政治上的分歧還沒有解決；對此，民進黨立委沈伯洋也反駁，無論是在政策或文化上，兩國完全就是不同的國家。

一早現身桃園國際機場，國民黨副主席蕭旭岑，偕同國政基金會副董事長李鴻源，率領團隊出發前往中國北京，參與兩岸交流合作前瞻論壇。國民黨副主席蕭旭岑說：「(您打算會見哪些中國政府官員)，去北京訪問嘛，所以我們客隨主便，我們尊重主人的安排。」停辦九年的國共論壇再度重啟，蕭旭岑閉口不談會見名單，但也透露2日晚間會出席國台辦舉行的晚宴，也就是可能會見到台辦主任宋濤，另外3日則是會進行一整天的論壇，4日則是會到北京清華大學參訪。

只是赴中當天，國防部再曝光直到2月2日，早上六點為止24小時之內，偵獲共艦6艘持續在台海周邊活動，民進黨中國部更公布數據指出，共機擾台從2020年的380架次，急遽攀升到2025年的5709架次，增加了15倍，顯見中國已經將台海納入「灰色地帶行動」核心場域，藉此逐步推移既有安全邊界。

國民黨副主席蕭旭岑說：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，我們跟對岸本來就不應該有，這樣的一個切割的一個概念，所以我們當然是親人，我們只是在政治上的分歧還沒有解決。」

立委(民)沈伯洋說：「我想要擺低姿態，我想要跟你多交流，我希望能夠用別的方式，去防止這個所謂的武力犯台，其實最後都是緣木求魚，兩個國家就完全是不同的國家。」台海情勢緊張氛圍下，國民黨率團出訪中共，雙方一舉一動也備受外界關注。

