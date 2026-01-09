國共論壇月底復辦? 鄭麗文:今說明
記者王超群∕台北報導
外傳國民黨擬於一月底恢復停辦多年的國共論壇，並由副主席蕭旭岑率團前往北京出席，引發外界關注。國民黨主席鄭麗文九日對此回應表示，相關議題將於十日對外公開說明，屆時會有完整說法。
媒體報導指出，國民黨擬於二十七日至二十九日在北京舉辦國共論壇，為停辦約九年後首度恢復。鄭麗文九日上午出席活動前受訪時，僅簡短表示將於十日說明，隨後以行程因素未再多作回應。
對於國共論壇是否重啟，前立法院長王金平受訪表示，未實際參與相關黨務安排，相關決策應由黨中央評估。他指出，政黨與對岸保持溝通，對於緩解兩岸情勢可能具有一定作用，至於是否對選舉產生影響，應是黨中央經過評估後的考量。
國民黨立委兼發言人牛煦庭則表示，當前國際情勢對中華民國不利，政黨仍需扮演溝通角色，透過對話降低區域風險。他指出，中小型民主國家在國際局勢中，應設法避免衝突升高，對話有助於降低東亞地區的戰略風險。
牛煦庭表示，面對複雜的區域局勢，各界應務實看待國際政治現實，強調理性溝通與風險管理的重要性，相關作為仍有待國民黨中央進一步對外說明。
