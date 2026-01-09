國共論壇月底重啟？鄭麗文今不回、王金平稱可緩頰兩岸情勢

對於國共論壇重啟傳聞。國民黨主席鄭麗文、國民黨最高顧問王金平相繼被媒體問及此事。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後力促兩岸溝通，今（9日）更傳出，「國共論壇」將在1月27日至29日於中國北京舉行，由國民黨副主席蕭旭岑率團前往。國民黨最高顧問王金平上午受訪則回應，國民黨中央應該有經過詳細的評估，認為這樣對兩岸情勢緩解有相當的幫助，相對就選情應該還是有所助益才對。

對於「國共論壇」傳聞是否屬實。鄭麗文上午出席公開活動期間，並未正面回應，僅稱會在明天受訪。王金平則表示，雖然他是最高顧問，但他沒有參與黨務，並不知道國民黨中央怎麼安排，他們還沒讓他知道。

廣告 廣告

媒體追問，兩岸論壇重啟，甚至有意在今年3月安排「鄭習會」對兩岸是否有益？王金平回應，當然，對國民黨來講，現在跟中國有所往來溝通，相信對兩岸情勢應該有緩解作用。

至於今年是選舉年，舉行國共論壇會不會衝習艱困選區？王金平表示，黨中央有黨中央的看法，他們應該有經過評估、分析，所以他們尊重。

國民黨立委洪孟楷則表示，國共論壇舉行與否，跟現在的總預算是一點關係都沒有。身為中央民意代表，他們在立法院要幫人民把關荷包，以及督促政府依法行政。

洪孟楷表示，現在的總預算問題就是行政院違法漏編預算，明明立法院三讀通過的預算，行政院卻違法漏編，當總預算大幅提高的時候，行政院卻沒有編列相關預算，這樣的違法狀況當然沒辦法做違法的審查，只要行政院依法編列就即刻審查，這跟任何論壇、國際狀況都沒有關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

兩年條款掀內戰！林國成批陳昭姿 麥玉珍酸：延任就會過？

國共論壇傳月底登場 牛煦庭：國民黨會守好自身立場