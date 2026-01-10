國共論壇月底重啟？ 鄭麗文：若有結論會第一時間說明，絕不會秘密進行

國民黨主席鄭麗文。（圖／資料照片，圖源：翻攝自中國國民黨Facebook直播）





外傳停辦多年的國共論壇將於1月底在北京登場。國民黨主席鄭麗文今(10)日受訪時表示，所有相關未來有具體的進度或者是活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，若有具體的結論，她一定會第一時間向大家來報告跟說明，絕不會秘密的進行，大家可以不需要多方的揣測。

鄭麗文指出，她擔任黨主席之後，一直不斷的向大家報告，推動兩岸的對話、和解、融冰、交流，希望能夠為兩岸和平開出一條新的道路。自從她就任以來，我方感受兩岸的交流跟對話溝通目前是非常暢通的，也感受到對岸相對的釋出了誠意跟善意，也希望兩岸交流的活動能夠開始積極的去推展。

鄭麗文表示，所有相關未來有具體的進度或者是活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體的結論，她一定會第一時間向大家來報告跟說明，絕對不會秘密的進行，一定會公開透過記者會來報告，所以大家可以不需要多方的揣測，或者是編很多的故事，也幫她編了很多的行程，做了很多的聯想，其實大可不必。

鄭麗文說，目前溝通的進度，就是希望能夠在很多重要的、前瞻性的議題上面，對兩岸乃至國際社會、人類社會都非常重要的重大議題，都可以來進行著手，包含零碳社會、氣候變遷、節能減碳、防災等，這些對於兩岸都非常的重要，也有很重大的成就。

鄭麗文指出，台灣有非常專業的團隊，而台灣作為一個太平洋的島嶼，對於氣候變遷首當其衝，所以這個也是我們關注的議題。另外，我們有少子化、老年化，所以大健康的問題也是兩岸共同關心的，也有很高的成就，如何跟AI來結合，如何能夠讓我們少子化的問題還有老人化的問題，能夠得到一個完整的社會福利制度也好，或者是相關的配套，也希望能夠互相學習交流。

鄭麗文表示，能源的問題，在台灣一直深受其苦，如何能夠找到最乾淨、最便宜、最進步、最安全的能源？我們也希望相關的議題都能夠進行交流，所以其實可以交流的前瞻性的議題很多，目前智庫也一直在積極的準備，在做功課，希望未來也能夠跟對岸他們最進步的、最先進的這些單位來進行交流，所以一切都在積極的準備當中。

鄭麗文提到，兩岸也都非常重視青年、婦女交流，各種的議題我們都希望未來能夠互相的了解、對話，甚至在這些重大議題上面來共同提出最新的解決方案，造福兩岸的社會，也造福人類的社會。另外，台灣平常可能會遇到問題，包含相關產品能否有綠色通道銷往大陸，兩岸因為交流受阻，觀光業受到嚴重打擊，面臨嚴重困境，還有台商在大陸遇到種種問題，都希望能夠得到國民黨協助，我們也非常願意為民喉舌，為各種產業代言進行溝通爭取更好的待遇，這些都是努力目標。

