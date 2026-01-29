國共論壇有必要？他批藍「喪事喜辦」：沒搞清習近平喜好

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、國台辦28日上午宣布，國共智庫論壇將在2月舉辦。時事評論員吳崑玉今（29）日表示，國民黨高層根本沒搞清楚中共領導人習近平的喜好，就是盲目地在走老路，腦袋不清楚；他批評，國民黨大張旗鼓把國共論壇宣傳成是個喜事，這叫做喪事喜辦。

吳崑玉：習近平不喜歡「大拜拜式」活動

吳崑玉在網路節目《新聞！給問嗎？》說，中國外交部長王毅任國台辦主任期間，曾舉辦一場非常大規模的兩岸論壇，時任行政院副院長朱立倫還被視為國民黨明日之星，中方把各地方、各政黨的政治人物都請去，不過那時兩岸論壇落幕後，傳出王毅因此被中共高層大罵，而習近平並不喜歡這種大拜拜式的活動。

吳崑玉指出，國民黨副主席蕭旭岑等人，根本就沒有搞清楚習近平的喜好，就是盲目地在走國民黨當年走過的老路，「慣性、腦袋一點都不清楚」。國共論壇原先是在本月底就要舉辦，且被降級為智庫對談，但對岸官員來台灣，就是國民黨智庫在接待、安排，「所以你智庫有什麼好對談的？」。

吳崑玉（右）說，國民黨高層「腦袋一點都不清楚」。（圖／震傳媒提供）

吳崑玉：國民黨不應吭聲卻喪事喜辦

吳崑玉直言，此次雙方智庫對談內容涵蓋AI人工智能，對岸AI技術是發展得不錯，但為何不跟輝達執行長黃仁勳談？美國這方面人才隨時可以找，前瞻眼光更好，他認為國民黨是「找題目就要做一次交流」。

吳崑玉強調，國民黨現在就不應該吭聲，對岸家裡出大事，中共軍委副主席張又俠都已落馬、生死未明，國民黨還大張旗鼓、把國共論壇宣傳成是個喜事一樣，「你這才叫做喪事喜辦！」，且蕭旭岑見個宋濤還洋洋得意，國台辦主任看起來好像很大，但實際上就是中共對台工作的業務經理。

