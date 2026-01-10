國共論壇有望月底登場？ 鄭麗文：不會秘密進行

政治中心／綜合報導

停辦9年的國共論壇，1/27真會在北京登場嗎？國民黨主席鄭麗文今天（10日）只表示，若有具體結論，將第一時間出面報告。不過傳出有國安人員還認為，藍白聯手擋軍購預算等，其實是為交換之後"鄭習會"。鄭麗文反嗆，國家安全會議不要變成國家不安會議。政治評論員張益贍則分析，復辦論壇將讓國民黨內出現紛爭！





國民黨主席鄭麗文前往台中市黨部 會前接受媒體聯訪（圖／民視新聞）









國民黨主席鄭麗文，前進台中，和基層黨員面對面，不過外界關注的，還是國共論壇，真的在月底登場嗎？

國民黨主席鄭麗文：「相關未來有具體的進度，或者是活動，乃至於大家非常關心的鄭習會，只要有具體的結論，我一定會第一時間，向大家來報告說明，這絕對不會秘密進行。」

是否如外傳所說，27日舉行？鄭麗文還是沒正面回應，只透露雙方交流涉及前瞻性議題，一旦有結論，都不會秘密進行，不過現在就有國安人員指出，藍白聯手擋總預算及1.25兆國防特別預算，會不會就是拿來交換之後進一步"鄭習會"的門票？

國民黨主席鄭麗文：「國家安全會議，不要變成國家不安會議，不斷地唱衰兩岸可能，可以展開的融冰對話跟交流，民進黨也做得到，只要民進黨也下架台獨黨綱，也回歸九二共識。」





被問到國共論壇進度鄭麗文沒正面回應 只強調若有相關活動具體結論將第一時間報告（圖／民視新聞）









鄭麗文話鋒一轉，反酸綠營，只要下架台獨黨綱，回歸九二共識，就能和中國展開融冰對話。只是停辦9年的國共論壇，如今傳出要復辦，也遭質疑難道國民黨內部，路線出現分岔了嗎？

政治評論員張益贍：「為什麼當初國共論壇不去了？國共論壇是你們國共的家裡事啊，誰不讓你們去的？李四川啊，2016年的時候，他認為國共論壇，在這個部分叫作大拜拜的機制，妳鄭麗文，妳為什麼今年要辦，表示國民黨的路線，已經開始產生紛爭了嘛。」





政治評論員張益贍踢爆當年國共論壇停辦是因李四川建議 質疑為何今年鄭麗文上任就復辦？（圖／民視新聞）









國共論壇何時辦不只外界關注，恐怕也讓準備投入2026的國民黨基層選將，各個挫勒等。

