國共論壇淪「智庫級小拜拜」？沈富雄揭鄭麗文富貴險中求：這場豪賭代價若太慘 國民黨會完蛋！

國民黨副主席蕭旭岑日前率智庫赴陸交流，帶回「上海赴金馬觀光」等 15 點共識。然而，前立委沈富雄在接受黃暐瀚專訪時潑冷水，直言這場論壇層級低到只是「國共智庫論壇」，且內容多為花拳繡腿，對選情加分「頂多 3 分」。沈富雄更驚揭內幕，指這場論壇其實是鄭麗文為了上半年「鄭習會」硬逼出來的，北京只是礙於情面「配合應付一下」。

前立委沈富雄（圖/資料照片）

鄭麗文硬逼北京應付？沈富雄揭：這只是「小拜拜」

沈富雄在節目中犀利指出，這次論壇之所以會舉行，完全是鄭麗文「急著要的」，目的是為了替她上半年想完成的「鄭習會」鋪路。他分析，老共其實處於被動，是國民黨主動「硬逼出來」，對岸才不得不派王滬寧、宋濤出來應付一下，請吃飯、遊玩，「禮貌算周到，但就是應付性質」。

沈富雄更形容這場論壇的規模「連大拜拜都不是」，層級降到智庫對智庫，簡直像現在人普渡「隨便買個旺旺罐頭拜一下」的「小拜拜」。雖然帶回了上海到金馬的觀光紅利，但沈富雄點評這在 100 分裡頭只加了 3 分，「這對台灣本島完全沒幫忙，只是給蕭旭岑帶回來的小禮物」。

「富貴險中求」：伴手禮價值必須大過代價

沈富雄進一步剖析鄭麗文的豪賭，他指出這是一場「富貴險中求」。鄭麗文心裡有個算盤：她知道去大陸必須先付出代價（在某種程度接受對方條件），但她期待習近平給的「伴手禮」價值，要大過她付出的政治代價。

「現在老百姓已經不太在乎台獨，只在乎尊嚴與戰爭。」沈富雄直言，只要尊嚴不掃地、沒有戰爭，老百姓就會票投國民黨。鄭麗文就是在賭，如果能換到一個「不台獨就不打」的答案，民意就會轉向相信國民黨，那 2028 就能重新執政。但沈富雄警告，這是有風險的，如果伴手禮不夠重，代價卻太慘，那對選情就是負面衝擊。

「九二共室」狐狸跨過床 蕭旭岑補上一句「各表一中」自救

針對兩岸主權爭議，沈富雄拿出 AI 畫出的「九二共室」圖，形容兩岸在同一個房間，卻因國民黨高層在大陸不敢提「各表」，就像狐狸（藍營）為了求好處，跨過布簾直接躺在老虎（老共）的床上。

不過，沈富雄也為蕭旭岑「平反」，認為蕭在見王滬寧時補上了「各表一中」，強調各自以口頭方式表述。沈大老點評，這句話讓「狐狸站起來了」，至少沒讓對岸佔盡便宜、沒有「脫褲子」，保住了國民黨在台灣最後的一點認同認度。

2028 贏到天長地久的密碼：只問習近平「打不打？」

沈富雄認為，與其搞 15 點共識這種宮廷式拜拜，不如大膽問出核心問題。他建議國民黨應拋開顧忌，當面問習近平：「如果國民黨執政，你打嗎？」或是「如果民進黨廢除台獨黨綱，你打嗎？」

沈富雄強調，如果能問出習近平「只要不台獨就不打」的承諾，國民黨 2028 絕對贏到天長地久。他感嘆，國民黨現在是怕習近平回答不出來、怕難堪翻臉而不敢問，「但這才是關鍵，問到了就回家了，這才是台灣老百姓真正要的」。