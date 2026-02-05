國共論壇淪「智庫級小拜拜」？沈富雄揭鄭麗文赴陸「富貴險中求」：這場豪賭 2028 贏球關鍵看習近平這一句

國民黨副主席蕭旭岑日前率智庫赴陸交流，帶回「上海赴金馬觀光」等 15 點共識。然而，前立委沈富雄在接受黃暐瀚專訪時潑冷水，直言這場論壇層級低到只是「國共智庫論壇」，且內容多為花拳繡腿，對選情加分「頂多 3 分」。沈富雄更驚揭內幕，指這場論壇其實是鄭麗文為了上半年「鄭習會」硬逼出來的，北京只是礙於情面「配合應付一下」。

前立委沈富雄（圖/資料照片）

鄭麗文硬逼北京應付？沈富雄揭：這只是「小拜拜」

沈富雄在節目中犀利指出，這次論壇之所以會舉行，完全是鄭麗文「急著要的」，目的是為了替她上半年想完成的「鄭習會」鋪路。他分析，老共其實處於被動，是國民黨主動「硬逼出來」，對岸才不得不派王滬寧、宋濤出來應付一下，請吃飯、遊玩，「禮貌算周到，但就是應付性質」。

沈富雄更形容這場論壇的規模「連大拜拜都不是」，層級降到智庫對智庫，簡直像現在人普渡「隨便買個旺旺罐頭拜一下」的「小拜拜」。雖然帶回了上海到金馬的觀光紅利，但沈富雄點評這在 100 分裡頭只加了 3 分，「這對台灣本島完全沒幫忙，只是給蕭旭岑帶回來的小禮物」。

「富貴險中求」：伴手禮價值必須大過代價

沈富雄進一步剖析鄭麗文的豪賭，他指出這是一場「富貴險中求」。他指出，鄭麗文非常清楚去大陸是要「委屈」的，必須先付出代價，也就是在某種程度上接受對方的條件。但這場豪賭的關鍵在於：習近平給出的「伴手禮」，價值必須遠遠大過付出的代價。

「如果尊嚴不掃地、沒有戰爭，老百姓會票投給你。」沈富雄分析，現在台灣人對台獨已不那麼在乎，真正在乎的是「尊嚴」與「和平」。如果鄭麗文帶回來的紅利能讓民意說出「我們相信國民黨了」，那 2028 就能重新執政。但他也警告，如果只是重複「九二共識、反對台獨」而讓尊嚴受損，這種「減分」是再多加分都抵消不了的，「你國民黨會完蛋」。沈富雄警告，如果伴手禮不夠重，代價卻太慘，那對選情就是負面衝擊。

「九二共室」狐狸跨過床 蕭旭岑補上一句「各表一中」自救

針對兩岸主權爭議，沈富雄拿出 AI 畫出的「九二共室」圖，形容兩岸在同一個房間，卻因國民黨高層在大陸不敢提「各表」，就像狐狸（藍營）為了求好處，跨過布簾直接躺在老虎（老共）的床上。

不過，沈富雄也為蕭旭岑「平反」，認為蕭在見王滬寧時補上了「各表一中」，強調各自以口頭方式表述。沈大老點評，這句話讓「狐狸站起來了」，至少沒讓對岸佔盡便宜、沒有「脫褲子」，保住了國民黨在台灣最後的一點認同認度。

2028 贏到天長地久的密碼：只問習近平「打不打？」

沈富雄認為，與其搞 15 點共識這種宮廷式拜拜，不如大膽問出核心問題。他建議國民黨應拋開顧忌，當面問習近平：「如果國民黨執政，你打嗎？」或是「如果民進黨廢除台獨黨綱，你打嗎？」

沈富雄強調，如果能問出習近平「只要不台獨就不打」的承諾，國民黨 2028 絕對贏到天長地久。他感嘆，國民黨現在是怕習近平回答不出來、怕難堪翻臉而不敢問，「但這才是關鍵，問到了就回家了，這才是台灣老百姓真正要的」。