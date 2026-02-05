國共論壇淪「智庫級小拜拜」？沈富雄揭鄭麗文赴陸「富貴險中求」：這場豪賭 2028 贏球關鍵看習近平這一句
國共論壇為鄭習會鋪路！沈富雄點評金馬觀光只加 3 分
國民黨副主席蕭旭岑日前率智庫赴陸交流，帶回「上海赴金馬觀光」等 15 點共識。然而，前立委沈富雄在接受黃暐瀚專訪時潑冷水，直言這場論壇層級低到只是「國共智庫論壇」，且內容多為花拳繡腿，對選情加分「頂多 3 分」。沈富雄更驚揭內幕，指這場論壇其實是鄭麗文為了上半年「鄭習會」硬逼出來的，北京只是礙於情面「配合應付一下」。
鄭麗文硬逼北京應付？沈富雄揭：這只是「小拜拜」
沈富雄在節目中犀利指出，這次論壇之所以會舉行，完全是鄭麗文「急著要的」，目的是為了替她上半年想完成的「鄭習會」鋪路。他分析，老共其實處於被動，是國民黨主動「硬逼出來」，對岸才不得不派王滬寧、宋濤出來應付一下，請吃飯、遊玩，「禮貌算周到，但就是應付性質」。
沈富雄更形容這場論壇的規模「連大拜拜都不是」，層級降到智庫對智庫，簡直像現在人普渡「隨便買個旺旺罐頭拜一下」的「小拜拜」。雖然帶回了上海到金馬的觀光紅利，但沈富雄點評這在 100 分裡頭只加了 3 分，「這對台灣本島完全沒幫忙，只是給蕭旭岑帶回來的小禮物」。
北京不忍了？習近平熱線川普直指軍售！ 沈富雄揭 3 種可能：習近平親自出手堵鷹派嘴 要台獨更難了！
台北市長民調出爐「年輕票驚現大位移」！陳鳳馨揭關鍵：蔣萬安這政策讓綠營跟進也沒用
「富貴險中求」：伴手禮價值必須大過代價
沈富雄進一步剖析鄭麗文的豪賭，他指出這是一場「富貴險中求」。他指出，鄭麗文非常清楚去大陸是要「委屈」的，必須先付出代價，也就是在某種程度上接受對方的條件。但這場豪賭的關鍵在於：習近平給出的「伴手禮」，價值必須遠遠大過付出的代價。
「如果尊嚴不掃地、沒有戰爭，老百姓會票投給你。」沈富雄分析，現在台灣人對台獨已不那麼在乎，真正在乎的是「尊嚴」與「和平」。如果鄭麗文帶回來的紅利能讓民意說出「我們相信國民黨了」，那 2028 就能重新執政。但他也警告，如果只是重複「九二共識、反對台獨」而讓尊嚴受損，這種「減分」是再多加分都抵消不了的，「你國民黨會完蛋」。沈富雄警告，如果伴手禮不夠重，代價卻太慘，那對選情就是負面衝擊。
「九二共室」狐狸跨過床 蕭旭岑補上一句「各表一中」自救
針對兩岸主權爭議，沈富雄拿出 AI 畫出的「九二共室」圖，形容兩岸在同一個房間，卻因國民黨高層在大陸不敢提「各表」，就像狐狸（藍營）為了求好處，跨過布簾直接躺在老虎（老共）的床上。
不過，沈富雄也為蕭旭岑「平反」，認為蕭在見王滬寧時補上了「各表一中」，強調各自以口頭方式表述。沈大老點評，這句話讓「狐狸站起來了」，至少沒讓對岸佔盡便宜、沒有「脫褲子」，保住了國民黨在台灣最後的一點認同認度。
2028 贏到天長地久的密碼：只問習近平「打不打？」
沈富雄認為，與其搞 15 點共識這種宮廷式拜拜，不如大膽問出核心問題。他建議國民黨應拋開顧忌，當面問習近平：「如果國民黨執政，你打嗎？」或是「如果民進黨廢除台獨黨綱，你打嗎？」
沈富雄強調，如果能問出習近平「只要不台獨就不打」的承諾，國民黨 2028 絕對贏到天長地久。他感嘆，國民黨現在是怕習近平回答不出來、怕難堪翻臉而不敢問，「但這才是關鍵，問到了就回家了，這才是台灣老百姓真正要的」。
其他人也在看
台北市長民調出爐「年輕票驚現大位移」！陳鳳馨揭關鍵：蔣萬安這政策讓綠營跟進也沒用
TVBS 公布最新對比民調顯示，現任市長蔣萬安在各組對決中均呈現碾壓態勢。資深媒體人陳鳳馨分析，蔣萬安已穩坐「領頭羊」角色，其強大聲勢恐如同 2014 年柯文哲或 2018 年韓國瑜產生強烈外溢效應。她點出綠營目前面臨「拖不住」的戰略困局，由於民調差距過大，民進黨派誰都難以有效牽制，這將使蔣萬安有極大餘力跨縣市輔選，對全台選情造成衝擊。針對年輕選票暴漲 23% 的現象，陳鳳馨更揭密「營養午餐政策」背後的世代共感關鍵。
陳嘉宏專欄：徐春鶯還身繫囹圄 李貞秀如何敢大放厥詞
記者會裡，李貞秀一下子說她輩子只拿過一本中華民國護照，一下子又說她唯一只有中華人民共和國國籍（儘管她事後宣稱口誤），聽得所有人頭都昏了。其實，這件事沒有這麼複雜，那就是：一個理當唯一效忠中華民國的中華民國公職，是否可以讓另一個隨時想併吞中華民國的中華人民共和國公民來擔任？如果中華民國明知這個人是中華人民共和國公民，還允許這樣一個人來擔任公職，那是否意味著中華民國也允許中華人民共和國依照它的《國家安全法》、《國家情報法》、《國防動員法》、《反間諜法》，要求這個公民提供它想知道的情報資訊並配合相關的戰時動員工作？
美佛州寒流來襲 外來種綠鬣蜥凍到掉落 「被撿屍」逾1500隻
美國南部「陽光之州」佛羅里達近日遭遇寒流，外來物種綠鬣蜥因此進入休眠狀態，心跳變得緩慢、肌肉失去控制，進而從樹上掉落，給了獵捕人員一個難得的機會，趁機在四處「撿屍」。 專門獵捕綠鬣蜥的公司IggyTrap表示，這種情況非常罕見，部分地區出現強烈寒風效應，體感溫度降到約攝氏零度以下。讓他們得以把握難得機會，在郡內不同區域大肆捕捉綠鬣蜥。 綠鬣蜥在南佛州屬於入侵物種，與本土動物競爭資源，其體重可達7.5公斤、體長能超過1.5公尺，令地方當局頭痛不已。如今拜低溫所賜，光是這幾天在一個郡內，就收集了1500隻休眠狀態的綠鬣蜥。然而一旦氣溫回升，綠鬣蜥就會恢復正常活動， 屆時想再大規模捕捉，難度也會隨之大增。
陸宣布 恢復上海赴金馬旅遊
「國共兩黨智庫論壇」3日提出恢復兩岸人員正常往來等共同意見後，大陸文旅部4日即宣布「近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊」。大陸國台辦發言人陳斌華表示積極支持，樂見其成，也盼民進黨正視主流民意，解除兩岸人員交流的禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。陸委會則說會有多少來客還待觀察，並強調目前兩岸旅遊的人為障礙是陸方造成，希望這次宣布不要只說不做。
黃國昌選到底？他曝惹火這群人：最後都掰掰
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即於本月初高調成立新北市長競選總部，等同提前點燃2026新北選戰，也讓外界緊盯他究竟會不會「選到底」。對此，媒體人尚毅夫直言，如果黃國昌堅持選到...
中國財政收入五年來首降：三個反直覺數據背後的結構變化
通常情況下，只要經濟保持正增長，中央財政收入基本會隨之增加。2025年中國GDP增長5%，但中央財政收入卻出現下降，這種背離值得關注。
「馬踏飛燕」讓綠營撿到槍？蔡正元批：不懂國寶亂解讀
台北市議員徐弘庭今年邀請作詞家方文山親筆題詞，並與台北市長蔣萬安聯名推出春聯，題字「馬踏飛燕」卻被外界解讀為踩台中市長盧秀燕，引發政治聯想。前立委蔡正元對此表示，「馬踏飛燕」是東漢青銅器國寶，象徵任重道遠，批評者根本不了解文物典故。
【換日線現場】當梵蒂岡開始聊經濟，和其他國家有何不同？
梵蒂岡，這個長期被視為「宗教之國」的地方，乍聽之下似乎與經濟議題相距甚遠，卻在近年持續舉辦一場名為「方濟各的經濟」（The Economy of Francesco，下簡稱 EoF）的國際會議，邀請來自世界各地的學者及企業家，共同思考一個再日常不過、卻也最棘手的問題：當既有體系越來越難回應人類所面臨的艱鉅挑戰時，經濟是否需要被重新想像？
春節將至！「他領最低薪資」陷苦惱：紅包到底要包多少？網給建議
農曆春節將至，不少民眾也開始煩惱紅包怎麼包，有網友分享，自己領最低薪資，因為住家裡的關係，所以每個月都會拿一點薪水補貼家用，眼見農曆年將至，原PO也開始煩惱紅包金額，引發網友討論。
中職》卸下在基金會工作 張泰山正式離開味全
中職前「全壘打王」張泰山在2024年卸下味全龍打擊教練，轉任頂新和德文教基金會棒球總監，專注於基層棒球推廣、深化影響力及安排國際進修，不過今天他在粉絲團發文，跟頂新合作正式告一段落，也代表他確定離
掌握貓咪專屬語言！飼主必知的「三大溝通術」與牠們建立深厚默契
火報記者 張舜傑／報導 許多飼主覺得貓咪難以理解，其實牠們只是用不同於人類的方式溝通，貓咪會透過眼神、肢體動作 …
鄭麗文反感度飆高 游淑慧指台灣不能講「我是中國人」全是北京造成
國民黨主席鄭麗文近期接受國際媒體專訪，一再對外重申「我是中國人」，而根據最新《美麗島電子報》2月份民調，台灣民眾對鄭麗文的不信任度達53.5％，甚至已高於對國民黨本身的反感
真的穿越了嗎？南京博物院陶俑撞臉「1藝人」 網嚇：這根本是本人
南京博物院陶俑撞臉郭德綱的趣味話題近日在社群平台掀起熱議，這尊跨越千年的神祕陶俑讓不少網友驚呼：「郭老師難道偷偷穿越了？」這件珍藏於南京博物院的文物，因其圓潤臉型與神情與現代相聲大師郭德綱高度神似，照片一經曝光便迅速在網路上瘋傳，連博物院官方也大方回應這場趣味的「古今同框」。（記者唐家興）
鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨主席鄭麗文近日在接受《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不...
飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
李貞秀根本無法放棄中國國籍 學者轟：民眾黨代表的價值就是破壞法治基本砥柱
[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀指出，她曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（5）日直言，李貞秀根本無法放棄中國國籍，就不具有在台灣擔任公職的權利，痛批民眾黨代表的價值就是破壞法治基本砥柱。 民眾黨中配立委李貞秀已宣誓就職，傳出政府部門將不配合相關質詢，李貞秀4日受訪時表示，政府官員若拒絕立委質詢，現行法律好像沒有相關罰則，但可以到監察院檢舉瀆職。 內政部長劉世芳強調，法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。 對此，葉耀元發文表示，李貞秀問題在於，她根本就無法放棄中國國籍，所以基本上她根本就不具有在台灣擔任公職的權利；而且，不只是機密文件不能給她，是她根本就不應該擁有立法委員的權責，「問題真正的核心是，若民眾黨其他立委把機密文件給她，請問有辦法阻擋資料外洩嗎？」 「依法行政，這是所有法治國家的基本」，葉耀元痛批，民眾黨代表的價值，就是破壞法治國家的基本砥柱，「這樣的政黨除了帶來破壞，沒有任何建樹」。查看原文更多Newtalk新聞報
正妹行李箱貼「Taiwan is NOT CHINA」照片瘋傳！事實查核：AI生成
近日網路流傳照片，畫面中一名女子在烏克蘭地鐵內，行李箱上貼著「Taiwan is NOT CHINA」的貼紙，照片曝光後，遭到網友大量轉發，引發熱議。2日台灣事實查核中心發布文章，指出這張照片是AI生成圖。
川普、習近平通話 賴清德：台美關係堅若磐石 合作不變
美國總統川普4日與中國國家主席習近平通話；總統賴清德說，台美之間也有很好的溝通管道，美中台的三邊關係，維持四個不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行，不會改變。
台積電熊本二廠改採3奈米 魏哲家拜會高市早苗 日政府將提供支援
全球最大晶圓代工業者台積電（TSMC）已向日本政府表示，計畫在熊本縣設立日本首座3奈米最先進半導體量產基地，預估設備投資金額高達170億美元。台積電董事長魏哲家今天（5日）上午訪問日本首相官邸，直接向首相高市早苗說明最新投資規畫，魏哲家預期這會促進地方經濟；高市認為這項計畫「令人振奮」並表明政府有意提供支援。
華盛頓郵報經營困難 將裁員三分之一
美國最重要的主流媒體之一「華盛頓郵報」4日宣布，包含新聞編輯在內，將裁掉三分之一的員工。（葉柏毅報導） 美聯社報導，經營陷入困境的華盛頓郵報，從4日起實施大規模裁員措施，包括裁撤體育部門，並減少