即時中心／張英傑報導



國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，外界認為這是與中國領導人習近平的「鄭習會」試水溫。對此，被聘為國民黨最高顧問、前立法院長王金平昨（9）日出席活動接受媒體訪問時坦言「我不知道他們怎麼安排，他們也還沒有讓我知道」。





王金平表示，他沒有參與黨務，雖然是黨的最高顧問「但他們需要我顧的時候我才顧，問的時候我才問，我不知道他們怎麼安排，他們也還沒有讓我知道」。



媒體詢問，就現在兩岸關係「國共論壇」重啟跟「鄭習會」會是好的融冰契機嗎？對此，王金平認為，當然對國民黨來說，現在能跟中國往來溝通，相信會對兩岸情勢，應該會有緩解的作用。



媒體又問，今年是選舉年，這時參加「國共論壇」，是否衝擊到艱困選區的選情？王金平則回應，他想中央有中央的看法「所以我想我們尊重他們的做法」。





原文出處：快新聞／國共論壇為鄭習會試水溫？王金平坦言「這件事」

