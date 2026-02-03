國共論壇為鄭習會預熱

（圖／本報系資料照）

以「兩岸交流合作前瞻」為主題的國共兩黨智庫論壇3日上午在北京開幕。透過國民黨副主席蕭旭岑、國台辦主任宋濤的開幕致辭，可看到雙方在「和平發展」上的默契，相信會為之後的「鄭習會」鋪路。

這次論壇雖以「國共兩黨智庫論壇」為名，不再使用過去連辦10屆的「兩岸經貿（文化）論壇」或洪秀柱任內的「兩岸和平發展論壇」的舊稱，且雙方出席的職務最高者不再是陸方的全國政協主席和國民黨主席，但毫無疑問，這次論壇仍然符合傳統意義上「國共論壇」的定位。

首先，論壇的主辦方為大陸國台辦、國民黨中央的下屬智庫，規格與歷屆國共論壇完全一致。其次，國台辦主任宋濤在致辭中特別強調，這次論壇是「時隔10年」雙方再度攜手聯合舉辦，大陸官媒亦以「國共恢復機制化交流」報導。宋濤還意有所指表示，「相信今天的交流討論是一個充滿希望的良好開端」，有期待此次論壇為今後國共對話「更上一層樓」的意味。

近期輿論對國共論壇的關注焦點是兩黨領導人的「鄭習會」。而從這次論壇釋出的政治風向來看，北京對現階段國共對話互動的定調，仍是以推動兩岸關係和平發展為主。首先，議題並不觸及政治，而是聚焦觀光、產業、環境；其次，宋濤致辭未提及「統一」，而是以「家國團圓」的軟性論述代替，而蕭旭岑也提及「兩岸不同體制」、「擱置爭議」，對兩岸政治分歧點到為止。

值得注意的是，蕭旭岑再次提到了20年前首屆國共論壇，前國民黨主席連戰訪陸時的名言「兩岸合作賺世界的錢」，這句話既是對歷史的致敬，也意在強調20年來國共對話的正當性傳承，還意在把雙方交流議題定調為兩岸在經濟層面的務實合作、互利共贏。

國共論壇的恢復舉辦必然為「鄭習會」創造有利的互信基礎。國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，就像她無法勸服民進黨下架《台獨黨綱》一樣，也不可能一次就讓大陸停止所有軍演，但她「願意做搭橋的人，最後誰可以走這條橋，是開放的」。這段話讓人想到2005年連戰、宋楚瑜訪陸前夕，當時輿論也在熱議「兩岸搭橋」的話題。

巧合的是，國共論壇舉辦當天，賴總統公開表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，天災、地變、傳染病是兩岸共同的敵人，創造人民福祉是兩岸共同的目標。賴口中的「天災、地變、傳染病」，與此次國共論壇上邀請的「旅遊、工業、科技、醫療、環保」界別人士，兩者高度重合。

賴總統此番表態，側面證明民進黨並不願高分貝批判國共論壇，亦折射出台灣社會對「鄭習會」的民意基礎與期待是客觀而真實存在。（作者為智庫研究員）