國共論壇為鄭習會？「李四川反對聲音」曝光...網內互打？

據傳國民黨主席鄭麗文規劃於1月底舉行「國共論壇」，被質疑是為「鄭習會」提前試水溫。國民黨議員呂家愷表示「我們是堅持九二共識、反對台獨」去進行交流，政治評論員張益贍則秀出，台北副市長李四川10年前曾說過「建議停辦國共論壇」的報導，反問呂家愷「到底要站哪一隊」？更笑虧，如果他站錯邊「未來選情就堪憂了」。

張益贍在《台灣向前行》節目中指出，未來可能參選新北市長的李四川，在2016年曾明確建議「停辦國共論壇」，那他現在是不是要跟國民黨的人講清楚？否則讓呂家愷「站錯隊」，他的選情就令人擔憂了。張益贍認為，不論是馬英九或是鄭麗文，都是為了自己，想爭兩岸之間的代理權，反而害了黨內其他要選舉的人。他也認為，藍營這些要選舉的人明明急得要死，卻不敢跟鄭主席講，到底是誰獨裁？直指國民黨才是獨裁的政黨，要選舉的人只會說要見「早點去見」，不要在要選舉的時候見，永遠不敢反對主席的話。

張益贍進一步指出，2016年之前美國人是希望國民黨跟共產黨交流，所以會在背後支持兩岸交流，但如今美國在軍事、外交、經濟上都全面對抗中國，「國民黨卻選擇中國共產黨那一隊」。





