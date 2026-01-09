國共論壇為「鄭習會」試水溫？民進黨：國民黨卡預算唱和中共

〔記者陳政宇／台北報導〕據傳國民黨主席鄭麗文規劃於農曆年前舉行「國共論壇」，被質疑此舉是為「鄭習會」提前試水溫。對此，民進黨今(9日)批評，國共論壇長期以來即是中共對台統戰的重要平台，國民黨一再以實際行動坐實外界疑慮，甘願配合中共政治安排以換取「入場門票」，嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

民進黨發言人李坤城指出，在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴的明確立場，反而急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。相關作為，也印證了近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的嚴正警訊，令人深感遺憾。

李坤城表示，中共近期公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全。然而，國民黨不僅未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨在立法院內持續聯手，至今已六度阻擋中央政府總預算案，並杯葛自我防衛的國防特別預算。一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設，無疑正在削弱台灣強化自我防衛的能力，對國家安全毫無助益。

「國共論壇早已不是單純交流，而是中共對台統戰的重要平台！」李坤城進一步強調，在中共持續對台施壓的情勢下，國民黨此時推動論壇、釋放政治訊號，無疑加深社會對其立場的疑慮，也背離台灣主流民意。他呼籲，國民黨切勿配合中共政治安排，讓台灣的主權與安全成為政治操作的籌碼。

