國共論壇無需避談政治

即將於今年2月3日在北京舉辦的國共論壇，據雙方發表的聲明中，均刻意強調這次論壇，不談政治議題，只談在觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等方面的議題，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等領域的可能合作。

看到這樣主題的國共論壇，不禁令人有避重就輕、只談事務性的合作，不談主要政治政策面向的根本性差異與解決之道。這樣的國共論壇，會變成毫無意義的技術官僚交流會議，又怎能為解決兩岸基本問題，提供尋求最大公約數方案的重要集會呢？

如眾所周知，兩岸問題的存在，就在於國、共兩黨各自主張的政治信仰不同，導致的分立、分治結果。如果不能從根本的源頭做起，以求同存異，化解分歧，兩岸的未來可能終須回歸叢林法則，一戰以定勝負，相信這是大家所不樂見的最悲哀結局。

是以，為了得到兩岸終極的解決方案，兩岸必需進行政治談判，不可以單方面的刻意迴避，使得問題無解，反而會加速問題的迫切必要解決性，到時反而會使台灣陷入被動，不利兩岸和平統一台灣方案最佳條件下的具體實現，值得國民黨高層與台灣人民的深思。

尤其，大陸當局在去年10月19日至25日的一個星期間，曾罕見的公開以政治文件形式，三度將「推進統一」做為當前重要的政治工作任務。看來兩岸的實質統一，已經到了不能再無限期拖延的地步，我們必需要有此認識。

再加上去年11月中旬，國民黨副主席蕭旭岑公開提出「一國兩區」，做為兩岸共同的政治基礎，進一步迫使台獨份子無法再走下去。這個有創意的政治主張，可以做為兩岸政治談判的底線，以逐步落實「一個中國、兩個地區；兩制現狀、推進統一」對台灣最有利的兩岸統一條件，又有何不宜呢？

期盼這次的國共論壇期間，兩岸高層能在適當場合，交換對如何「推進統一」的意見與方式，不要將這個難得的機會，成為不痛不癢的兩岸政治接觸與大拜拜而已，應該是有識之士共同的願望。（作者為國立高雄科技大學前校長）