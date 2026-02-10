國共論壇王滬寧要求藍營擋軍購？蕭旭岑駁斥：都是假消息

國民黨副主席蕭旭岑先前率團前往中國出席國共智庫論壇，外界質疑，在和中共全國政協主席王滬寧見面時，對方是否談論「統一」或是「阻擋軍購案」等議題，蕭旭岑今（10）天於記者會中澄清一切都是假消息，強調論壇都是以民生為主軸進行交流。至於日前稱AIT處長谷立言「只比科長大一點」，他則重申自己沒有不敬之意，事後已經與對方致意。

說明國共智庫論壇 蕭旭岑：站在主流民意

國共智庫論壇結束，國民黨副主席蕭旭岑召開記者會發表成果，強調這次跟對岸產官學界進行交流，只是外傳會面王滬寧時，對方要求國民黨阻擋1.25兆軍購，更把這條件作為「鄭習會」的前提。對此，蕭旭岑駁斥是錯誤消息，表示這次訪問是站在主流民意上才有的交流，黨中央絕對沒有為了鄭習會而延後軍購，原本就正在研擬與民眾黨團討論。

稱谷立言「只比科長大一點」 蕭：沒有不敬之意

而在野阻擋國防特別條例遭美國國會抨擊，AIT處長谷立言先前也表明立場，卻遭蕭旭岑嗆「只比科長大一點」，和美國國務院隔空槓上，蕭旭岑今天也重申自己對谷立言沒有不敬之意，透露昨天在日本天皇酒會遇到AIT夥伴們都聊得很好，也有跟谷立言致意。蕭旭岑強調，自己的重點主要在於要傳達台灣人的心聲，「不管我們跟美國再好，我們有我們的立場」。

不過綠營對此說法並不買單，還有立委列出時間序，從民眾黨立委李貞秀宣誓就職，到國共智庫交流論壇，再到國防特別預算遲遲未付委，質疑此行恐怕沒有這麼單純。民進黨立委王定宇也指出，國共之間先把中華民國台灣的主權變不見，那不管談出的成果是好是壞都沒有用，直批國共論壇常犯的錯誤，就是全部照著中國共產黨的節奏進行。

國共智庫論壇落幕，藍營力破謠言，兩岸敏感議題都被放大檢視，也成為朝野政治攻防的戰場。

