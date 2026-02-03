國共論壇登場！喊推動兩岸交流 宋濤：家國團圓、未來可期

宋濤致詞時提及，願就加強兩岸合作交流，發展兩岸關係提出5點看法，包含堅持九二共識、反對台獨，並宣稱「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。（翻攝自微博@ThomasChen）

「國共兩黨智庫論壇」今日北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞時提及，願就加強兩岸合作交流，發展兩岸關係提出5點看法，包含堅持九二共識、反對台獨，並宣稱「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。

國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國，國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3日）於北京登場。宋濤致詞時提及，去年10月19日中共總書記習近平賀電國民黨主席鄭麗文當選，並對未來國共兩黨和兩岸關係提出期許，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明方向。此次舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人復電精神的具體舉措。

宋濤表示，願就加強兩岸交流合作，發展兩岸關係提出5點看法。首先為把握兩岸關係發展正確方向，堅持九二共識、反對台獨，為國共兩黨交流的共同政治基礎與台海和平穩定的定海神針，在此基礎下兩岸關係方能穩定發展，兩岸對話協商亦能正常開啟，台灣同胞就能受益；反之兩岸關係就會緊張動盪，兩岸對話協商就難以為繼。

第二要深化融合發展，兩岸交流合作是推動兩岸關係和平發展的重要途徑。宋濤提及，此次論壇議題深及深化兩岸觀光旅遊交流合作，恢復兩岸海空客運出行正常化，並包含精密機械、人工智慧、醫療、康養、能源、環保等緊扣兩岸產業交流合作的發展需要，是在新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。也藉論壇增強兩岸企業與人民的成就感。

第三則堅持以人為本增進同胞親情福祉，無論兩岸關係如何變化，為兩岸同胞謀利，造福的初衷不會改變，增進兩岸同胞親情福祉的舉措不會止步。宋濤強調，第四為堅決反對台獨，維護台海和平穩定。台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調打擊台獨頑固分子絕不手軟，對圍虎作戰的打手幫凶絕不姑息，對妄圖以台遏華在台海興風作浪的外部勢力，必於痛擊。

最後，宋濤強調第五點，今年是「十五五」開局之年，中華民族偉大復興更加勢不可擋，將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，並宣稱相信今天的交流討論，是一個充滿希望的良好開端，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。

國共兩黨智庫論壇今日於北京開幕，兩岸各領域專家學者合計約百餘人參加，並進行多位兩岸產業專家的專題演講；下午就旅遊等各主題進行分組討論。明（4日）預計前往清華大學人工智能學院、碳中和研究院等地進行參訪。

