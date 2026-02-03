國共論壇登場！國台辦宋濤提「兩岸交流5點」 邱垂正：聽起來像訓話

台北市 / 武廷融 綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」今(3)日在北京舉行，國台辦主任宋濤致詞時強調，兩岸交流合作以九二共識、反對台獨為基礎穩定發展，中方打擊台獨頑固分子絕不手軟。對此，陸委會主委邱垂正認為，宋濤的不友善也不單純，「聽起來像是在訓話、不是在交流」，他也表示，很遺憾國民黨無視中國大陸對台敵意有增無減，執意迎合中共舉行論壇。

宋濤今日在「兩岸交流合作前瞻論壇」致詞時，就發展兩岸交流合作發展提出5點看法，包含堅持九二共識、反對台獨；深化融合發展，促進兩岸交流合作；堅持以人為本，增進同胞親情福祉；堅決反對台獨，維護台海和平穩定；勇擔民族大義，共創民族復興偉業。

邱垂正今日受訪時表示，宋濤的談話內容，聽起來不友善也不單純，「聽起來像是在訓話、不是在交流」。邱垂正指出，目前兩岸關係比較嚴峻，主因在於近年中國對台灣的複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾、認知作戰等，還有對國軍、政務官、檢察官、一般人民進行跨境鎮壓、長臂管轄。

邱垂正強調，中國這些不友善的做法，可以說步步進逼，持續的極限施壓，也讓國人赴中國大陸的風險也不斷提高。而現在中共軍方高層正處於被清洗動盪之際，國民黨無視中國對台敵意有增無減，也無視兩岸關係嚴峻，執意迎合中共所謂「堅持九二共識、反台獨」政治基礎進行論壇，「我們要在這裡表達遺憾」。

