國共論壇登場！宋濤威脅痛擊台獨 陸委會邱垂正：聽起像「訓話」而非對等交流

陸委會主委邱垂正表示，對於國民黨在此時執意迎合中共政治前提赴中國，政府深感遺憾。（本刊資料照）

國共兩黨智庫主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3日）北京登場，中國國台辦主任宋濤在致詞中重申「九二共識」與「反對台獨」的政治基礎，並強調將針對台獨分子及其外部支持勢力進行痛擊。然而，這番言論隨即遭到我國陸委會主委邱垂正的嚴厲回擊，他直言宋濤的談話極具侵略性，聽起來更像是高位者的「訓話」而非對等交流，對於國民黨在此時執意迎合中共政治前提赴中國，政府深感遺憾。

論壇開幕式上，宋濤宣稱此次論壇是落實兩黨領導人復電精神的具體行動，並對外展現強硬立場，表示打擊台獨頑固分子及其「打手幫凶」絕不手軟，對外部勢力介入更不會容忍。他並以「冬去春來、家國團圓」感性喊話，宣稱隨著中國「十五五」計畫開展，兩岸經濟合作將迎來新動力。國民黨副主席蕭旭岑則在會中回應，兩岸同屬中華民族，應在「九二共識」基礎上維持溝通管道、擱置爭議，為兩岸人民謀求福祉與雙贏。

廣告 廣告

宋濤致詞時提及，願就加強兩岸合作交流，發展兩岸關係提出5點看法，包含堅持九二共識、反對台獨，並宣稱「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。（翻攝自微博@ThomasChen）

針對宋濤與國民黨的互動，陸委會主委邱垂正下午出席台北國際書展活動時指出，當前兩岸關係嚴峻的根源，在於北京當局對台發動的複合式施壓。他細數共軍機艦擾台、經濟脅迫、社會滲透及認知作戰等不友善行徑，並特別強調中共近期對國軍、政務官甚至一般人民進行跨境鎮壓與長臂管轄，已對台灣社會構成步步進逼的極限施壓。

邱垂正更進一步提出警示數據指出，國人赴中的風險正顯著提升。根據統計，去年台灣人赴中發生意外失蹤、盤查或遭拘禁、限制自由的個案高達221件，相較2024年的55件，增長幅度驚人高達4倍。

邱垂正直言，在中共軍方高層正值清洗動盪、對台敵意有增無減的敏感時刻，國民黨卻無視這些現實風險，依然執意迎合對岸的政治框架，此舉令人遺憾。邱垂正最後也提醒，國內任何政黨或團體赴中交流都應遵守規範，秉持對等尊嚴，切勿預設政治前提，才能真正維護國家的尊嚴與利益。

更多鏡週刊報導

5萬人湧入看！中國醫院手術「無碼直播」女患者私處 網怒檢舉：太離譜！

富豪淫魔案再掀波！馬斯克被女兒打臉 證實童年去過「蘿莉島」符合電郵時間線

救家人！澳13歲少年「海中獨泳4小時」回岸求援 奇蹟引導直升機救回漂流弟妹