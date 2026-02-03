國共論壇登場！蕭旭岑喊兩岸都是中國人 民進黨狠打臉

即時中心／張英傑報導

國共兩黨智庫3日上午在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨副主席蕭旭岑上台致詞時呼籲堅持92共識、反對台獨；不過，蕭旭岑的「親中」言論，遭到民進黨狠狠「打臉」！民進黨質疑，國共論壇「高度政治化」，相關交流涉及戰略產業與國安風險，恐衝擊台美合作與「非紅供應鏈」，論壇本質是為中國對台統戰鋪路，需高度警惕！





國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」3日上午在中國北京揭幕，蕭旭岑上台致詞時表示，應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足；如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。這是絕大多數台灣老百姓的認知，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。



接著，蕭旭岑喊話，過去30年的經驗證明，兩岸大交流、大合作，兩岸和諧交融，互利共榮，和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。他深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持92共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

民進黨批國共論壇涉國安與非紅供應鏈風險、恐為中國統戰鋪路

不過，蕭旭岑的「親中」言論，卻遭到民進黨狠狠「打臉」。民進黨中國部主任吳峻鋕3日在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》指出，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。



接著，吳峻鋕表示，此次國共論雖然被降級成智庫交流，但所提及的「精密機械、醫療科技、能源與防災」，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。其中，精密機械更是「非紅供應鏈」的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切，於美中競爭升溫之際，相關交流絕非單純民間往來。



最後，吳峻鋕指出，攤開整體國共論壇脈絡，其本質是一項「高度政治化」的操作，也是為「鄭習會」鋪路，未來更至少有3項實質目的。第一，讓中國的社會監控與政治影響力長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞「非紅供應鏈」；第三，配合中國「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

