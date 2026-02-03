國共論壇登場！賴清德：再度鎖進中國？

▲賴清德表示，台灣要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界？還是要再度鎖進中國，去推動二次西進？（圖／記者吳翊緁攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3）日於中國北京揭幕，引發外界關注。對此，總統賴清德上午舉行記者會向國人報告「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）豐碩成果，他受訪回應此事時表示，這剛好讓國人做對比，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界？還是要再度鎖進中國，去推動二次西進？「我們可以讓國家做一個清楚的選擇」。

總統府上午9時30分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包含賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、吳釗燮、林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人出席。

針對國共論壇，賴清德說，在野黨有其主張、路線，而這幾年來台灣經貿路線，就是立足台灣、布局全球、行銷全世界，從前總統蔡英文到現在，已與美方簽訂21世紀貿易倡議，最近也談完對等關稅、簽署投資協定，現在EPPD對話已經完畢，有許多成果。

賴清德進一步說，若看得更遠，最近也跟日本簽訂台日數位貿易協定、與英國簽訂提升台英貿易夥伴倡議，在這個架構之下，台灣去年也簽訂了三個子協定，包含投資、能源、數位貿易協定；此外，台灣跟東南亞國家陸續更新、洽簽新的協定，包含與印度、泰國、越南、菲律賓等，這表示台灣這十年來，國家經濟路線很穩健、一步一步在推廣，讓台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟可以成為日不落國，「不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業」。

賴清德強調，這剛好讓國人做對比，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界？還是要再度鎖進中國，去推動二次西進？「我們可以讓國家做一個清楚的選擇」。

賴清德重申，今天召開記者會，並非針對國民黨進行國共交流而開，但剛好能提供對比，讓國人做清楚辨識，到底是民進黨政府目前推動的攜手美國、友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利？還是在野黨推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利？

賴清德提到，若國人仔細了解、清楚辨識，去年經濟成長率或是蔡總統過去8年的經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，孰優孰劣應該會看得清楚。

▲總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包含賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、吳釗燮、林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人出席。（圖／記者吳翊緁攝，2026.02.03）

對於EPPD對話亮點，賴清德說，他之所以率領談判相關部會首長在總統府召開記者會，主要原因有幾點，第一，台美EPPD固然是第六次，但今年是第一次主談人面對面實體進行對話，代表台美的經貿夥伴關係進入新的階段，尤其是不畏暴風雪如期舉行，也代表台美雙方對於後續深化台美經貿夥伴關係的決心。

第二，此次對話成果豐碩，賴清德提到，林部長、龔部長都有跟大家報告，其中台灣跟美國在這次對話中，簽署矽盛世宣言，以及台美經濟安全合作聯合聲明，當然也完成後續許多項目的進一步合作計劃，這代表後續台美的經貿產業的合作，會更進一步地深化，也代表台灣跟美國會攜手走進世界。

賴清德說，第三，立足台灣、布局全球、行銷全世界是台灣的國家經濟戰略，這次EPPD談判結果有助於台灣在這一條路線上會走得更穩更遠，會帶給台美雙方一個豐厚的經濟發展成果。

