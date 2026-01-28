國共論壇睽違9年北京重啟 定調「智庫交流」不碰政治

睽違9年、外界俗稱的「國共論壇」再度重啟，這回定調為「智庫交流」形式，而國民黨與中國國台辦更在同一時間分別宣布。

國民黨副主席蕭旭岑指出，「2月2日到4日與我們李鴻源副董事長，還有40幾位的專家學者，到中國大陸北京出席由雙方智庫舉辦的『兩岸交流合作前瞻論壇』。」

國共智庫論壇拍板2/3北京登場 藍擬派李鴻源等40學者赴中

中國國台辦發言人張晗宣布，「經國共兩黨有關方面協商，『國共兩黨智庫論壇』將於2月3日在北京舉辦。」

廣告 廣告

雙方都強調，論壇將聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續發展等3大主題，並達成不觸碰政治議題的共識，要降低敏感性。不過蕭旭岑指出，仍有學者原本希望隨團，但遭相關單位關切後臨時取消行程。

國民黨副主席蕭旭岑表示，「有大學的系主任確實也受到了相關單位的打壓 而無法前往，我們感到很遺憾，因為我們去不是為了政治，我們是為了台灣老百姓的民生跟關切的議題。」

而傳出第一晚國台辦主任宋濤就會設宴迎接，有沒有機會見到中方更高層級？以及這回交流是否為了鋪陳「鄭習會」？蕭旭岑都沒把話說死，但再度嚴詞反駁擋軍購換取國共論壇成行的說法。

國民黨副主席蕭旭岑回應，「中國國民黨要跟大陸交流需要門票嗎？我們雙方有共同的政治基礎，堅持九二共識、反對台獨，我們和對岸的重要人士的互動，還是持續累積互信以及進行深度交流，那至於鄭主席訪問中國大陸的事情目前還沒有確切的訊息。」

民進黨立委吳思瑤指出，「看到國民黨大動作地、氣急敗壞地想要去澄清沒有所謂『鄭習會』的門票，沒有用擋軍購來換取國共論壇等等說法，那最好的行動就是不要擋軍購啊！」

民進黨立委批評，國共論壇登場之際，《國防特別條例》仍持續在立院卡關，難以化解外界疑慮，呼籲國民黨別為了個人或政黨的利益犧牲國家未來。