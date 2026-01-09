國共論壇睽違9年月底復活？ 鄭麗文僅回：明天會公開受訪

國民黨主席鄭麗文上任後積極推動兩岸交流，有平面媒體報導，國共論壇可望重啟，預計將於本月27日至29日在北京舉辦，國民黨強調兩岸交流將秉持對等尊嚴，不過鄭麗文今（9）日僅稱明天會有公開受訪，並未多做回應。而近期訪台、反共立場鮮明的日本參議員石平則警示「不能輕易相信中國共產黨」。

蕭旭岑將領軍赴國共論壇 藍：我們會守好立場

藍營黨魁鄭麗文聊到國共論壇相當低調，僅回應「明天我會有公開受訪」就快步離去，不過自從她接掌黨中央後，積極推動兩岸交流也成了 國民黨前進大方向之一。根據平面媒體報導，國共論壇預計會在本月27至29日正式上演，地點就在中國首都北京，而這回將由國民黨副主席蕭旭岑領軍參訪。

國民黨發言人牛煦庭表示，當前國際局勢變化非常快速，各地的地緣風險上升，從國際關係戰略角度來看，現在有必要多做一點避險，因此若真有國共論壇的話，應該予以祝福，並強調一切交流都會秉持對等尊嚴並堅守立場。

別上當！石平提國共合作歷史 籲別輕信共產黨

事實上，國共論壇已經中斷許久，自從2006年連、胡會面後一連舉辦了10年，直到2016年蔡政府執政時期，才因兩岸情勢升溫正式告終。而日前遭到中方制裁的日本參議員石平，聽到國共又要重啟交流平台時也說出重話，稱因為自己從小生長在中國，對中國共產黨一直在持續研究，「有了底氣跟實力，對話才有意義」，更提到歷史上兩次國共合作，國民黨都上當受騙，最後失去了中國大陸，直言「不要輕易相信共產黨」。

另外，如今在幕僚的穿針引線之下，傳出鄭麗文將會在3月上旬訪問北京，能否如願與中共總書記習近平面對面交流，也成後續關注焦點。

台北／桑輔成、張元杰 責任編輯／馮康蕙

